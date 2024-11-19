黑色月光｜「學霸港姐」王嘉慧百變反骨女 「智商7歲孫女」莊易羚為莊錠欣胞姊 (17:51)

無綫台慶劇《黑色月光》自開播後，除了主角相繼跑出，不少綠葉角色及新進演員亦贏盡焦點。昨晚（18日）台慶前夕播出的第16集，3位新演員均獲發揮，分別是飾演「三重無間道」的卓昊天（郭鋒飾）私人助理Kenny（蔡誌恩飾）、「反骨女公關」洪詠詩（王嘉慧飾），及卓昊天「7歲智商孫女」Mable（莊易羚飾）。

2022年加入無綫成為演員的Axity（原名莊茵棋），是曾到韓國發展藝人莊錠欣家姐。雖然拍劇經驗淺，但在《黑色月光》已要挑戰智商只有7歲的智障女孩角色，除了要演繹天真活潑面，又要根據劇情撒嬌、任意發脾氣及表現膽小驚青面，加上與視后楊茜堯有對手戲，對新人來說絕非易事！Axity透露當初試鏡是試年輕版3姊妹的劇本，想不到後來卻得到現在這個角色，令她既驚且喜。

Axity透露今次Mable一角，妹妹莊錠欣亦給予寶貴意見：「妹妹話：『嘩！咁有挑戰性，好期待你會點樣演』，佢都有畀少少提示我，例如唔好太刻意扮可愛，出到嚟觀眾會覺得唔自然。」Axity亦做足功課，近期拍劇機會浪接浪的她，透露每次接到新角色後，都會為相關角色開「人物小傳」：「我會寫好晒角色背景、特色同想法。我事前就特登睇咗阿旺、花家姐，同埋《I Am Sam》。」談到與視后楊茜堯對戲，Axity感激對方在其喊戲遇到困難時予以安慰。

飾演「反骨女公關」的Cathy，劇集開段看似人畜無害、勤奮又可靠，可惜去到近日劇情，Cathy因為利慾熏心，竟大模斯樣出賣恩師余滿月（楊茜堯飾），昨晚一集更與恩師「張牙舞爪」玩互拋浪頭，Cathy即使對著茜堯，氣勢及氣場均沒輸蝕，一句：「欺師滅祖呢啲嘢，我都係跟你學㗎咋」，網民亦讚她演技進步。

Cathy與鍾澍佳的結緣相當搞笑，事件因由竟是Cathy曾在公司停車場意外撞到佳導座駕，Cathy不好意思說：「呢件事講起有少少尷尬，當時我本身有其他Job，miss咗《新聞女王》試鏡。然後有日喺停車場，可能我都有少少疏忽，冇睇清楚環境，出車時突然撞到架車，然後見到佳導落咗車，當時我都好驚佳導落咗車後，反應會係點，因為佢架車都好價值不菲，仲要係新車，但我好驚訝佢落車後好冷靜，完全冇鬧我，仲要都好溫柔。之後隔咗1、2個禮拜，突然再收到《新聞女王》試鏡通知，我覺得佳導真係好好，不計前嫌，仲肯畀機會我。我哋緣分就係咁開始，都唔好意思要以咁嘅形式同佳導初相識。」為了不辜負佳導一直給予好機會，Cathy拍攝《黑色月光》前，專誠找鄧智堅上堂學演戲：「佢幫我執聲同Body language。」

（即時娛樂）