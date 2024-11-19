陳蕾為紅館個唱音準受質疑解畫 認情緒易激動兼耳機出問題影響發揮 (18:24)

陳蕾將於11月30日登陸澳門，舉行《念》演唱會2024，她早於10月初開始備戰，她為今年3月在紅館舉行的香港站個唱，音準受質疑解畫，她坦認情緒容易激動，加上收音耳機出問題，才會影響發揮，相信自己會改善，澳門站亦調整歌單和服飾，定能帶驚喜給觀眾。

陳蕾相隔8個月，再將《念》主題個唱由香港帶到澳門演出，除了勤力練歌，她也控制情緒和音響裝備，避免再出現音準問題：「我情緒不夠穩定，好易激動，當控制得不好，就會被情緒帶住走，在演唱上理性與感性之間，要拿到平衡。」

陳蕾提到曾因收音耳機不太適合自己，有段時間唱歌很沮喪，在台上表演時以為自己表現不錯，回家後重溫片段，卻發現整體唱出偏高音：「我發現用耳機聽太多單元，會干擾我的音準，聽現場聲唱歌音準更好，後來跟陳健安交流，獲悉他都遇過類似經歷，後來更換耳機解決問題，於是有位音樂監製介紹我換某種耳機，少聽一點單元，現在又有工程師幫手，調教耳機接收高低音，真的好得多，唱快歌、搖滾歌時捉住某一樣樂器節奏就唱到。」

講到護聲秘訣，陳蕾稱視某牌子潤喉棒棒糖為寶物，因為蜂蜜成分強，用後元氣大增，早前介紹給MC張天賦，對方帶潤喉糖上台邊吃邊表演，非常有創意，她笑言：「平時演出，我都趁快速變裝時，食粒潤喉棒棒糖補聲，自從見到MC帶糖上台食後，我都打算這樣做！」

關於表演嘉賓環節，陳蕾直言沒有安排，要獨霸舞台與歌迷共聚，但會請朋友來欣賞，她說：「我不好意思邀請親友睇騷，怕大家沒興趣，甚至破費租酒店、搭車，後來才知道廣州班中學同學每次不被邀請會呷醋，今次我請他們來！我順道公開呼籲，朋友們想來就大膽一點找我。」

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（即時娛樂）