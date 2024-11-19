林奕匡被封「超級奶爸」 跟太太岳母組「湊B鐵三角」 (19:05)

林奕匡（Phil）接受程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》訪問，Phil的太太李靄璣今年8月誕下兒子Darrien，榮升爸爸的Phil被主持笑指其話題總離不開兒子，名副其實「超級奶爸」。

Phil只做了爸爸2個多月，但絕對是太太的「神隊友」，跟太太和岳母組成「湊B鐵三角」，每人負責一更照顧BB，他說：「做爸爸乜都要識，例如點樣抱佢、餵奶、掃風，基本上我每件事都要識，因為做爸爸要畀佢有倚靠，可以照顧到佢。」

Phil分享湊B過程，更自爆囝囝最愛對住自己大便，他說：「BB要去便便嘅時候，唔知點解同我特別有緣，十次有八次都係同我有關。可能同我抱佢坐喺大髀有關，位置太舒服，我又會幫佢搓肚仔。」

雖然要照顧兒子以致長期睡眠不足，Phil坦言比預期中辛苦，但亦更加開心，他說：「有咗小朋友之後，我每隔兩日就喊，因為太開心，最感動係佢係我個仔，佢係無價嘅，同埋佢每日都變緊，我唔想錯過佢任何每分每秒，因為佢兩日後嘅性格或者習慣又會唔同咗。」

問Phil眼中都是兒子，會否擔心太太呷醋？他大爆：「佢有時都會呷醋，佢會話『BB咁，咁大BB呢』，佢都好辛苦，喺生小朋友過程中佢最辛苦，我每日都提醒自己要去讚佢，因為佢有時會責怪自己有乜做得唔夠，我會同佢講已經做得好好，等佢唔好咁大壓力。」

（即時娛樂）