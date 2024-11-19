走出陰霾期待BB明年出世 蕭正楠變緊張大師睇實黃翠如 (20:40)

蕭正楠與黃翠如2018年結婚，兩人日前宣布懷孕喜訊，並透露曾經歷小產傷痛，用了一段時間才能找回生活的平衡，現在已走出陰霾迎接新生命來臨。蕭正楠今晚出席《萬千星輝賀台慶》，黃翠如未現身。蕭正楠受訪時說︰「今日返嚟公司，好多公司同事都為呢個未出世嘅BB畀咗好多祝福，非常之感動﹗多謝公司所有台前幕後同事﹗」

蕭正楠未透露太太目前懷孕周數，亦保密胎兒性別，只說目前是一個可以公開的時間。他坦言雖然已平復了將為人父的喜悅，但每日的心情依然像坐過山車、一步一驚心，每一刻都很想知道胎兒是健康。他說︰「有時佢安靜少少，都會突然間好擔心。點解呢2、3個鐘佢會咁靜嘅？但係我要扮冇嘢，因為唔可以畀翠如有啲壓力，所以會講嘢緩和吓、輕鬆吓。」

蕭正楠表示黃翠如沒什麼害喜反應，很少嘔，還比從前更尊重他。他笑言已準備好任勞任怨︰「翠如有好多動作唔可以做。我話『你見到乜嘢覺得唔妥即刻同我講，我會飛身過去搞，你唔好自己搞』。我依家會成日望住佢，睇吓佢望緊乜嘢。佢望到嗰度，我即刻去抹咗就冇事囉﹗同埋每朝早一定要畀雞蛋、牛奶、維他命，提醒佢食。」

蕭正楠表示黃翠如今次懷孕算是意外，他們沒特別去想生育問題，誰知太太有天就拿出驗孕棒叫他看。蕭正楠續說︰「我當時真係瞓緊覺，睡眼惺忪咁，當刻嘅心情好難形容。」他表示黃翠如會繼續做她認為做得到的工作，大前提是胎兒安全，公司亦十分體諒。蕭正楠說︰「多啲時間畀佢休養吓、唞吓，希望出年順順利利，承大家貴言可以做爸爸，呢個係我2025年一個最大嘅心願﹗」

談到是否已走出小產嘅陰影時，蕭正楠說︰「其實我哋冇特登去提呢件事，因為係我哋兩個人好傷心嘅一件事。我哋用咗好長嘅時間行番出嚟，所以今次嘅BB令我哋好大嘅喜出望外。」蕭正楠坦言黃翠如的孕肚已開始遮不住，他們決定公開消息前特別問問胎兒意願。他說︰「我哋同佢講，我哋準備將你介紹畀出面啲哥哥姐姐知道，你想嘅話就踢我一腳，結果我係識佢以嚟咁耐，佢最大腳踢咗落我隻手度，踢到我隻手彈咗一吓。」

（即時娛樂）