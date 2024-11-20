蔡卓妍賀歲片煞科收驚喜 劇組送現金預祝後天生日 (16:10)

蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉、吳家忻（Kayan）、朱栢康、胡楓（修哥）、洪嘉豪、楊偉倫及楊偲泳，主演的賀歲片《祥賭必贏》日前正式煞科，劇組特意在片場為阿Sa提前慶祝11月22日的生日。當晚的煞科戲在麻將館拍攝，阿Sa、阿聰、Kayan與修哥等演員齊集，劇組準備了一個有啤牌、籌碼、麻將及金幣等賀歲元素，並藏有寓意「大紅大紫」的現金驚喜生日蛋糕送給阿Sa。阿Sa邊揭生日牌，邊拉出一張張紅色和紫色大鈔，她驚喜地說︰「現金啊，係現金啊，我第一次收咁嘅蛋糕﹗好鍾意個蛋糕，鍾意個餡呀，哈哈！」阿聰帶領劇組唱生日歌，阿Sa搞笑接唱「Happy Birthday to me」。

電影轉眼拍攝一個月就煞科，阿聰難捨開工歡樂時光，每天跟大家即興創作爆笑橋段。他說︰「我哋今日就煞科啦，我覺得成個過程超開心，亦都非常愉快。我希望將呢個快樂放落電影，剪接到一個好快樂嘅作品畀大家睇。」阿Sa則表示：「好耐未試過拍一套戲過程係咁開心，每一日都好期待返工，可以同大家玩，一齊創作更加多好好笑嘅情景同人物。我覺得太正喇，有少少唔捨得。」

阿Sa爆阿聰拍戲笑到扭傷頸，阿聰透露︰「朱栢康笑到話之後嗰日起身周身痛，拍咗武打片咁，拍到腹肌痛啊真係！」首次參演賀歲片的Kayan笑言：「今次係我第一次同咁多前輩合作，超緊張同超開心，感受喜劇嗰種好即場發揮嘅魔力，好耐未試過笑到嘎嘎嘎。」修哥亦分享拍攝感受：「今次好高興能夠同幾位後輩合作，非常非常之開心，雖然係煞科，但係都唔捨得㗎，希望呢套戲叫好叫座。」

《祥賭必贏》講述病態賭徒文菁跟討厭賭博的全守正閃婚後，參加戒賭治療班，卻難忍賭癮而被守正悉破，文菁搬返舊居決心戒賭，守正明白「同甘共苦」道理，決定與老婆共渡患難。富二代賭神Ian對守正小時候讓他出醜一事一直耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈和文菁弟弟文明被挾持在Ian開設的非法賭場，文菁為了營救二人，再次破戒，聯同守正與Ian展開終極一賭。

（即時娛樂）