AI「少女Liza」真身係蔡思貝 汪明荃稱張可頤佘詩曼最似自己 (16:29)

汪明荃昨晚獻出「少女時代回憶殺」，帶觀眾重返53年前的4月1日、即是當年滿載理想的Liza姐，首天在TVB上班的日子。（無綫提供圖片）

《萬千星輝賀台慶》昨晚（19日）舉行，為配合主題「同一家人，與你前行」，24歲已加入無綫、轉眼效力53年的汪明荃（Liza姐），獻出「少女時代回憶殺」，帶觀眾重返53年前的4月1日、即是當年滿載理想的Liza姐，首天在TVB上班的日子。片段除能一睹昔日70年代香港風貌，還見證TVB由廣播道遷往清水灣﹑再遷往將軍澳的外貌變遷；片段中出現的「少女Liza」，則由AI生成，借出真身的女藝人則是視后蔡思貝。

片段播出後，無綫官網tvb.com發文叫觀眾競猜「誰是年輕版汪明荃」真身，當中最多人估計的真身是王敏奕及正確答案蔡思貝。

今午（20日）tvb.com緊接上載幕後製作花絮，順道揭開「AI少女Liza」真身，負責製作AI片段的監製Don Ma親揭還原「少女Liza」進程：「要還原Liza姐，主要先係真人實拍完再加AI，然後再Swap番個樣同聲音。」並坦言是次挑選「真身」過程嚴謹，要從無綫年輕女藝人中，挑選輪廓、五官及身形與當年Liza姐相像的人選，最後才選到蔡思貝。

對於「當選」，蔡思貝笑言從來沒有想過自己與阿姐似樣，她表示製作組在化妝上花了不少心思：「佢哋幫我整咗條柳月眉，係以前年代比較興啲嘅幼眉，同埋個嘴唇有化薄啲。」與阿姐同場拍攝AI片的思貝，又爭取機會要求阿姐即場還原少女聲。

至於AI片主角，談到覺得哪位女藝人最像自己時，阿姐笑言可能是張可頤或佘詩曼：「嗰時拍《婚前昏後》，佢哋話張可頤有啲似我後生嗰時，有時我又覺得佘詩曼又有少少（似）。」

（即時娛樂）