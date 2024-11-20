保錡澄清馬拉松幾公里言論非針對任何人 張致恒籲無謂爭拗 (17:48)

張致恒呼籲網民勿再爭拗幾多公里才是馬拉松，還指馬拉松對每一個人來說也有特別意義。（張致恒Ig圖片 / 明報製圖）

關心妍日前參加5公里賽卻稱參加馬拉松被大批網民糾正，保錡亦疑為此在社交網發文，但他隨後澄清言論非針對任何人。張致恒就認為無謂去爭拗幾多公里才是馬拉松，因為馬拉松對每一個人來說也有特別意義。（Ig圖片 / 明報製圖）

關心妍（Jade）日前（17日）參加「香港國際機場‧渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」的5公里賽，她在社交平台分享當日拍攝的影片時，因自稱首次參加馬拉松而引起網民討論，紛紛糾正馬拉松是42.195公里，她參加的5公里賽不是馬拉松。熱愛跑步的ERROR成員吳保錡亦疑就關心妍的一番話發文稱「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195k ，5k就係5k，10k就係10k，大家都加油」，惟後來刪走帖子。保錡昨天出Post澄清︰「我說的馬拉松代表42.195K，是因為在Threads看見有人說，所以我才這樣說，並不是講緊任何人，因為我自己一開始接觸跑步的時候，也是說錯。Respect所有開始跑步的人，Respect代表尊重，感謝大家咁留意我的說話。」

張致恒（Steven）亦在Ig限時動態分享他多年前參加馬拉松、10公里賽事獲得的幾個獎牌照片，他說︰「我好鍾意跑步，曾經跑咗十幾年，但係因為好多嘅原因而放棄咗，馬拉松對我嚟講唔淨止係一個比賽，佢仲係一個鍛練意志嘅地方。我覺得大家都無謂去爭拗幾多公里先係馬拉松，因為馬拉松對於每一個人嚟講都有佢特別嘅意義，我唔係要炫耀自己跑過幾多馬拉松，而係好想表達，每一個能夠完成自己心目中嘅馬拉松，都係一個特別叻嘅人。忘記背後，努力面前，向着標桿直跑。講個冷知識畀大家聽：馬拉松其實係個地方名嚟嘅。」

Steven的太太區燕雯（雯雯）繼續在社交平台發文狂呻︰「世界唔係你努力就有用，路唔係你堅持就有得行。只有死路。」

（即時娛樂）