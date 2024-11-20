楊千嬅指12歲囝囝變得獨立 跟同學夾Band 爆Torres因變聲感疑惑 (18:13)

談到Torres步入青春期，楊千嬅表示體諒青少年也有不同程度的壓力，故在學業方面，採取鼓勵方式。（劉永銳攝）

楊千嬅今天（20日）到樂富出席公益活動，她表示最近忙於做巡演，較少公開露面，但與粉絲沒間斷接觸，因為大家已變網友，看著她的兒子Torres長大。

楊千嬅指Torres現已12歲，母子關係如朋友，平時透過傾談互相了解和關心，她說：「 我會問他在學校有沒有識到朋友，叫他請朋友回家玩和食飯，盡量融入他的生活。我看完《破•地獄》，都分享給他知道故事內容。」

她很開心兒子變獨立，建立個人生活圈，不需要父母接放學，又說：「我開始放手、學尊重，兒子不想我做的事，就等如我小時候都不想父母做的事。」談到Torres步入青春期，楊千嬅表示體諒青少年也有不同程度的壓力，故在學業方面，採取鼓勵方式：「個仔數學科課程很深，我又不懂得教，就會安排補習幫他，每周都讓他打波、游水。」

楊千嬅又爆Torres遺傳父母音樂天分，與同學組成「The Rock Band」夾Band做主音，平時愛唱英文和韓文歌，但最近因發育變聲感到疑惑，她續說：「他說唱不到高音，我幫手開解他，去聽他唱OneRepublic的《Counting Stars》，發現全班男仔，只是音調開得太低，我老公都安慰他，變聲無問題，一樣會長高，然後他就肯繼續唱。」千嬅笑指兒子很多偶像，可惜自己無份，有點傷感：「他知道父母唱什麼歌種，都有讚我首《姊妹》好聽，有點安慰，不過有時笑我未開聲，Challenge我。」

明年是千嬅入行30周年，她打算1月完成巡演後，會再錄廣東碟慶祝：「9年沒出廣東碟，想做個紀念品回饋樂迷。」她又指明年會多留港：「我經常回來香港，只是沒有太多工作，就多陪家人和朋友，或者自己找點娛樂消遣。」

（即時娛樂）