由5位索爆人妻王君馨﹑鍾嘉欣﹑苟芸慧﹑岑麗香和李亞男組成的處女黨「Amazing Esthers」,原來已經久未齊腳食飯,今晚(20日)王君馨在社交平台貼出飯敘照,並呻「呢餐飯好難約」,她寫道:「Amazing Esthers 終於可以同台食飯!上一次齊人,唔使FaceTime已經係7-8年前Lu,Happy Happy Birthday to my dear Lizzy(岑麗香) and Leanne(李亞男)! And addddddd oil on your 3 concerts Linda(鍾嘉欣)!!!! 」

(即時娛樂)