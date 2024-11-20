甄濟如從未拍拖 工作行先 睇爸爸甄子丹電影學廣東話 (20:16)

Aska在音樂節目上認識Jasmine，並聽過她創作的作品，大讚對方有音樂才華。（林蘊兒攝）

甄濟如（Jasmine）與張馳豪（Aska）今天（20日）到新城廣播接受《Z世代咪高峰會》節目訪問，各自宣傳新歌和分享成為樂壇新人感受。Jasmine表示入行後更了解自己，還結識不少音樂上新朋友包括炎明熹（Gigi）、張天穎及Moon Tang等，希望將來有機會交流合作。由於與Gigi主要傾音樂，不太清楚對方合約問題。

Jasmine最近忙於宣傳首支個人廣東歌《次次》，向來廣東話麻麻的她為求完美而苦練多次，她在慈善活動首次現場演繹，幸順利過關，她為演出也有犧牲，她說：「慈善活動同一晚，撞正韓國女團Blackpink成員Lisa在亞博舉行粉絲見面會。我原本想跟朋友見識，為了演出去不成，不過沒有失望，始終工作行先。」

她目前要練好廣東話，她看過父親甄子丹和周星馳主演的電影，她表示聽得明但講得差。記者提議結識男友惡補廣東話，聲稱從未拍過拖的Jasmine一口拒絕：「我好忙，沒有時間，而且只得20歲仍然好細，不心急拍拖。」Jasmine靠聽別人戀愛故事，和看電影獲取寫情歌靈感。至於年底舉行的樂壇頒獎禮，Jasmine希望有分參加，借機會見識。

Aska早前在音樂節目上認識Jasmine，並聽過她創作的作品，大讚對方有音樂才華，盼將來有機會合作互相交流。他準備年底前為自己歌《宇宙逃生口》推出英文版本，亦籌備音樂微電影計畫，詳情稍後公布。問有否信心在年底舉行的樂壇頒獎禮取得成績，Aska認為有份參與已開心，更可以乘機見朋友和偶像湊熱鬧。

（即時娛樂）