柳應廷32歲生日 跟800位粉絲慶祝 盼有個人紅館演唱會 (20:53)

MIRROR成員柳應廷（Jer）今天（20日）32歲生日，日前Jer出席由其歌迷會舉行的生日派對：《Stay Gold Be Bold - Jer Lau Birthday Party》，共有800多人出席，場面非常熱鬧。

聚會中Jer除了跟fans大玩遊戲、估歌仔外，亦為大家獻唱他第一首派台作品《水刑物語》，Jer表示每次演唱時，都會憶起自己初出道時的初心，亦憶起2019年於尖沙咀海旁獻唱的回憶，台下的柳柳粉（粉絲暱稱）合唱團訓練有素，為Jer和聲大合唱，溫馨動聽。

席間Jer亦回答幾條柳柳粉的提問，2024年與柳柳粉最難忘的回憶？Jer表示今年有許多深刻回憶，其中就是於大學獻唱，想起自己於學生時期被影響而愛上表演；而今年於不同的舞台上演出，台上台下的大合唱，感受到大家同行及支持。

被問到有沒有一些事情希望粉絲能與他一同實現時？Jer表示有好多其中成為歌手的夢想經已實現，當中希望可以擁有個人紅館演唱會。柳柳粉已經為他實現了很多，希望外界會認同大家支持柳應廷，是值得及有品味。

當中亦有問到柳柳粉對Jer來說是怎樣的存在？Jer 回答柳柳粉好像朋友般，陪伴自己度過許多難忘的時刻，猶如強心針一樣，他感謝大家一直的支持，亦希望可以繼續以歌聲陪伴大家。

是次生日會，歌迷會配合Jer今年的月球三部曲主題，送上太空人登陸月球造型的生日蛋糕，亦有送上月亮造型擴香石、地球畫布擺設。還有歌迷會舉辦的生日展中，一眾粉絲送上的星星造型的祝賀小卡，希望藉柳誕為Jer送上祝福。而生日會有安排直播環節，讓海外柳柳粉都可以遙距為Jer慶祝生日，當日更有海外歌迷會，預先錄製的祝賀片段。Jer非常感謝一眾海外柳柳粉，縱使千里之隔，但亦感受大家的愛和支持，希望好快會再有機會相見。

最後更安排互動環節，柳柳粉逐一上台接受Jer親手送上的生日會紀念品。Jer不忘發揮柳大仙的角色，對柳柳粉有求必應，不論是做心心、說鼓勵說話、甚至擺可愛表情，非常愛惜大家。

對於相隔幾年，再次參與歌迷會舉辦生日會的感想，Jer表示：「今次生日會很開心，因為很久沒有辦大型gathering ，見到很多不同相熟的面孔，大家勁開心勁cute幫我準備很多東西，有蛋糕及唱生日歌。其實我最開心是他們可以笑住上台跟著笑著落台。所以今天見到大家雖然時間不長，但都是一個很開心的時間，希望下次除了見面可以多些玩遊戲及交流會更開心。」

Jer踏入32歲，對自己有什麼鼓勵？Jer表示：「踏入32歲，希望可以繼續做多些好歌去陪伴大家度過不同階段。希望可以快點開大型演唱會就會好開心。希望來年有這些機會。」對於來年的展望，Jer表示：「希望開演唱會，然後出唱片，希望可以做一個大家也認同的男歌手。」

（即時娛樂）