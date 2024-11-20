衛詩雅爆同未婚夫love language 關智斌送嫁妝任揀 (21:04)

衛詩雅和Kenny身為婚嫁系列全新代言人，作為師兄的Kenny表示要送上小禮物，更向Michelle豪言：「揀啦！」（大會提供）

衛詩雅（Michelle）近日除了為電影《破‧地獄》四出宣傳和謝票外，將於明年2月結婚的她，亦忙於籌備婚禮，早前Michelle已試婚紗、裙褂及婚宴菜式，日前她偕同門師兄關智斌（Kenny）到珠寶店試首飾。

2人在店內邊選購首飾邊傾偈，Kenny問Michelle她的未婚夫周醫生有沒有送過禮物給她時，Michelle表示沒有，不過卻有比送禮物更浪漫的事，她說：「佢送畀我嘅禮物係好有心思，佢會自己作詩。我講真㗎！佢作英文詩，我睇唔明，又要翻譯又唔知佢寫乜，佢開始get到我唔識，就轉咗寫中文，但係寫中文我都唔明。」

在旁的Kenny大叫浪漫，又問：「你覺得佢對你做過最浪漫嘅嘢係乜嘢？」Michelle即一副冧樣道：「佢完全唔識剪片，我覺得最勁係佢會特登剪片畀我，每日剪一條好短嘅，有啲英文、有啲中文咁樣寫落去。」

隨後Michelle分享一則趣事：「有一年生日，佢送咗好大嘅盒畀我，你以為係嗰啲唔知乜嘢包包啦，我開心揭開，係一架Lego車。我唔明點解送一架Lego車畀我，我個表情控制唔到，一揭開我本來係笑住，仲要係一架唔知乜嘢嘅跑車，如果係送我揸緊嗰個型號我都明，我笑住問：『點解？』佢話：『冇呀，我好鍾意呢架Lego車，想你幫我砌，所以送畀你』。」

隨後，Kenny又問2人有沒有love language？Michelle指自己每次見到周醫生時，都會主動「攬住佢」，她冧爆說：「我係嗰啲好陽光，佢冇我咁正能量，所以我見到佢我就會攬住佢。我同佢講有研究顯示情侶攬8秒，身體就會分泌一樣嘢令你開心，我就會咁樣攬住佢，呢個係我嘅love language 。」

Kenny解說love language的重要性，Michelle即笑說Kenny十足婚前諮詢專家。2人由金器揀到珍珠，Michelle將揀出來的首飾全都戴上身，不捨得除下，Kenny說：「我已經好多錢，亦都想再搵多啲錢。」Michelle即打蛇隨棍上，「咁我可以揀份大啲嘅結婚禮物。」Kenny即大笑：「揀啦！」

（即時娛樂）