貝依霖自爆曾被人夫力追 對方開辦雜誌 有靚女歌手老婆 (14:09)

貝依霖在首集網上節目《港女又萬歲》中自爆曾被人夫追求，吳浩康聽完她的描述後，稱知道那位人夫身分。（杜汶澤喱騷YouTube片段截圖 / 明報製圖）

田蕊妮的網台「杜汶澤喱騷」節目《港女又萬歲》前天（18日）在網上免費足本播放，除了田蕊妮，楊詩敏（蝦頭）、貝依霖、吳浩康（Deep）、24味成員阿肥、KOLOR主音蘇浩才（Sammy）亦現身，談論男人出軌議題。

節目尾段，吳浩康、蘇浩才被問到會在太太及小三之間如何選擇時，均表示一定會返回老婆身邊。田蕊妮說︰「所以嗰啲妹妹真係唔好有嗰種幻想，有啲已婚男士可能出去追佢時會話『我同我老婆冇感情』或者乜嘢，我想話有啲咩問題出現嘅時候，嗰啲男人第一件事真係返老婆度㗎，因為我真係遇見到好多呢啲咁嘅case﹗」

此時，貝依霖說︰「呢句說話我聽咗10幾年﹗10幾年前開始，已經有男人同我講『我就係同老婆有啲問題呀』。嗰陣時有一個都約咗我出嚟，想簽我去佢間雜誌，跟住畀人影到，上咗雜誌封面。嗰時佢老婆開緊演唱會，我得14、15歲啫。佢都係咁同我講，佢話︰『我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人喇﹗我同佢得番感情，唔係愛情。而我覺得你......』呢個係我10幾年前，到依家最新認識嘅，過嚟同我講依然係同一番說話。」

吳浩康聽到貝依霖稱該男士是辦雜誌及有位靚女歌手老婆後，立即表示︰「I know who﹗」

（即時娛樂）