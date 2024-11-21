ANSONBEAN明天24歲生日 破例為粉絲嘟嘴賣萌 (14:45)

陳毅燊（ANSONBEAN）明天（22日）24歲生日，他日前出席生日會與粉絲慶祝，父母、弟弟也有現身，陳媽媽更吻賀壽星仔，場面溫馨。相隔3年再辦歌迷聚會，ANSONBEAN特別選唱早前曾在School Tour上表演的《RISE》，他表示豆粉（粉絲暱稱）未能出席School Tour欣賞，因此特別在生日會上重演，尤其拋咪高峯的動作。ANSONBEAN還壓軸唱出歌曲《you made my day》，他說這首歌是特別為豆粉創作，跟自己其他作品風格很不同，所以不會公開表演，是豆粉專屬。

玩遊戲時，歌迷分組跳舞比賽，勝出組可指定ANSONBEAN擺什麼甫士及合照。ANSONBEAN做出貓耳朵、嘟嘴撒嬌的甫士，令全場尖叫拍掌。生日會上，ANSONBEAN自言雖然不活躍於社交平台，但豆粉的不離不棄令他非常感動，他承諾繼續努力，希望得到更多認同，不負豆粉的愛戴，希望將來有更多機會與豆粉見面。他又表示曾經因腳傷情緒陷低潮，現在已重新振作。

他說︰「剛才收到好多豆粉生日禮物，我返屋企會慢慢拆同睇大家嘅信。佢哋入場嘅時候寫咗一啲心意，整咗本紀念冊，我即場讀出嚟，真係好開心，感受到大家對我嘅愛。有段時間，我準備咗啲作品，例如想拍武術、跳舞片，因為腳傷拍唔到。不過，我腳傷啫，仲可以唱歌、寫rap，可以做好多嘢。我亦知道自己喺Ig失蹤咗一段時間，多謝豆粉留低和陪伴，我會繼續努力。」

（即時娛樂）