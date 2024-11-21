鄭伊健陳卓賢新戲聖誕檔上映 預告片展示兩人更多面向 (15:12)

鄭伊健所飾演的蘇昇華正經歷一個鬱鬱不得志的狀况，音樂創作曾經是他事業與生命，如今卻再做不出滿意作品。（大會提供）

鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡、蔡思韵主演的新片《久別重逢》將於12月20日上映，故事受新晉導演梁禮彥自身創作時所遇的迷茫所啟發，講述一位音樂人面對創作瓶頸，選擇逃避而展開的一次療癒旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺撼。鄭伊健、陳卓賢飾演不同人生階段的蘇昇華，在電影全新預告中展示出更多面向。

伊健所飾演的蘇昇華正經歷一個鬱鬱不得志的狀况，音樂創作曾經是他事業與生命，如今卻再做不出滿意作品。業內好友給他機會東山再起，但他卻對世界不屑並對自己質疑，失眠和酒癮困擾下令他開始選擇逃避，卻在此時重遇曾經在感情上到達萌芽狀態的夏文萱（蔡思韵飾）。伊健指自己最被預告片中的「夢想」留下深刻印象：「預告片入面嘅夢想令我感受最深刻，相信每個人年青時都會有自己嘅夢想，同故事嘅主角一樣。」被問到回首預告中另一個階段的自己，伊健感受甚深，他寄望年輕階段應該更為勇於嘗試：「因為你已經有咗好多唔同嘅人生經歷，喺成長咗嘅階段，望番青春嘅自己，你會發覺好多事情，其實可以放膽，為自己努力爭取機會，盡量嘗試。」

Ian飾演的少年蘇昇華在音樂琴鍵上樂而忘返，對未來充滿憧憬。性格善良，文靜少話的少年蘇昇華，內心對世界充滿熱情與感受，更遇上一個能聽懂他歌曲意思的少女夏文萱（許恩怡飾），少年蘇昇華只盼望每天都能跟她在一起。Ian稱看到預告片令他重拾拍攝時的回憶︰「睇到自己預告片中參演嘅部分，勾起回憶，唔知點解感覺幾年前已經完成拍攝，回憶好似喺好遠好遠之前，但係其實唔係拍完好耐。呢個感覺比較特別。」現實生活中的他以另一個角度聚焦角色成長：「人生有趣嘅其中一個地方，永遠唔會知道將來嘅自己係點。即使我睇到另一個階段嘅自己喺電影入面出現嘅時候，現實生活中我都冇去諗將來嘅我會係點，反而係想專注喺目前嘅嘢。」

《久別重逢》講述那年盛夏，少女夏文萱（許恩怡飾）和少年蘇昇華（陳卓賢飾）因一張唱片遇上。年輕的他們最想知道，這清澀的愛情能走多遠。轉眼數十年，已成音樂人的蘇昇華（鄭伊健飾）陷入人生低谷，逃避一切，卻在醫院偶遇重逢舊愛夏文萱（蔡思韵飾）。夏心痛眼前人變化如此，惜她被病困，已是人生終章。

（即時娛樂）