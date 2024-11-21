葉童黃德斌舞台劇《唔講得》圓滿落幕 陳寶珠現身捧場 (15:34)

葉童、黃德斌、楊永德等合演的黑色喜劇《唔講得》日前完成5場公演，尾場吸引了陳寶珠捧場，她更於開場前到後台和一眾主創合照留念。眾人完成演出後出席慶功宴，導演及劇本改編者：進念•二十面體 (實驗藝術團體) 聯合藝術總監胡恩威特地為幾位主演訂製了印有《唔講得》海報的黑膠唱片包裝，甚有紀念意義。

葉童對這次能圓滿完成演出，而且達到大家的期望感到很開心。她表示先前從未預想過觀眾的反應，後來欣喜地發現大家的反饋都很積極，她的一些粉絲還特意觀看了普通話版，為看這個舞台劇的廣東話版本「做功課」，其餘不少觀眾也因為轉換過的語言而有了新的感受與理解。葉童又表示，此次的演出對手很新鮮，激發了她對詮釋角色與投入演出的熱情，整個過程對她而言是一次「尋寶之旅」，因每次的現場演出都令她的表演有變化，角色也有了更多層次。她所飾演的角色及各種情緒的起伏很大，要牢記許多對白，但與很多觀眾產生了共鳴，獲得了許多演出的動力，也消除了她的疲憊。當被問及是否考慮重演舞台劇，葉童表示本輪表演已很圓滿，沒有任何遺憾。當然她也願意有機會時再次演出《唔講得》。

儘管這次並不是黃德斌首次參演舞台劇，但他表示自己起初總擔心演不好角色，還會因為對白多等問題而感到緊張，但經過一段頗長時間的排練，他對自己能否順利呈現劇本有了不少信心，很多觀眾也認為他的表現有別於他在影視作品中的表演，這令他甚是欣慰。

（即時娛樂）