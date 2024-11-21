姜皓文罕談身世流男兒淚 曾被圈中「阿哥」勸轉行做廚師 (16:44)

無綫綜藝節目《與天地對話》本周首位登場嘉賓是姜皓文（黑仔），他踏足全球最貧窮國家之一的南也門，在昨晚（20日）及今晚播出的第2、3集試拖騾仔登上100米高巨型岩石上的廢置村落，又逛遊牧民族市集，體驗貝都因人放駱駝工作，更做「鏟屎官」執駱駝糞便做有機燃料。黑仔拜訪當地人居住的地方之餘，亦參觀養蜂場試食新鮮蜂蜜，及遊覽世上最早垂直建築之一、現已被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的希巴姆古城。

黑仔透露小時候在母親及養父的照顧下成長，從未見過生父，曾跟養父姓曾和姓鍾。由於母親在他12歲時病逝，黑仔從小已擔起父母角色，及後因乏力照顧弟妹，自己和弟妹被送入兒童院及寄宿學校。談到家人，他感觸落下男兒淚，一度要暫停拍攝冷靜情緒。黑仔說︰「有啲心痛幾個細佬妹，我算最齊整，同爸爸（養父）、媽媽一齊長大、開心過，係細佬妹冇。」他又自覺欠缺家庭緣，小時候想過尋回生父，亦有嬲過對方。他表示：「知道有件咁嘅事咪算囉，嬲完就算啦﹗」

黑仔在節目中分享近40年的演藝生涯，從跑龍套、節目主持至影壇中流砥柱，領會到面對逆境的態度就是堅持。他透露曾有位「阿哥」指其演藝事業已緣盡，建議他專心向烹飪方面發展。黑仔說︰「聽到個心好揦，揦到不得了。後來有次拍攝時遇見前輩谷峰，佢話︰『實到你嘅，唔好轉行呀，身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！』」他又在節目中自言年輕時脾氣暴躁，試過趕監製出錄影廠，又曾發脾氣掟紙發泄，得罪人多稱呼人少。

（即時娛樂）