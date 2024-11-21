關心妍回應5公里當馬拉松事件 感謝網民提醒：大家出於善意 (17:12)

張天愛透露將於12月1日舉行以環保為主題的時裝表演，展示數十件以回收物料製成的服裝，並邀得Jade擔任表演嘉賓。（柯美攝）

關心妍不會因為網民評論而嚇怕不敢再參加賽事，她強調真的不介意，指也有網民鼓勵她下次跑10K。（柯美攝）

張天愛和關心妍（Jade）今天（21日）到中環出席宣傳環保活動，一直提倡清潔香港的張天愛透露，將於12月1日假大會堂舉行以環保為主題的時裝表演，展示數十件以回收物料製成的服裝，並邀得Jade擔任表演嘉賓。

日前Jade在社交平台稱參與機場三跑5公里馬拉松，被網民更正她跑的是5公里賽事，並非跑馬拉松，連ERROR成員吳保錡也發文疑暗諷她，不過保錡昨天否認暗諷對方。Jade亦大方回應事件，她表示並不介意，反而感謝大家提醒，讓她知道賽事有不同組別和公里。Jade說：「今次是我第一次參與跑步賽事，不了解如何區分，我都逐一多謝網民留言告知，大家都是出於善意。」

Jade透露自己跑步練氣已10年，每日跑6至8公里，都是跑跑步機，甚少跑街，今次參賽是為了𧨾老公：「他以前很喜歡跑步，亦有參加馬拉松，因為我沒跑，所以他沒再參加，今次一齊參加，當送給老公一份禮物。」

關心妍不會因為網民評論而嚇怕不敢再參加賽事，她強調真的不介意，指也有網民鼓勵她下次跑10K。她笑言有生之年，一定要參與一次馬拉松。

問到8歲女兒對跑步可有興趣？她指女兒喜歡玩忍者障礙賽，目標參加奧運，她說：「聽講忍者障礙賽有機會列入奧運項目，我都要check清楚先。」說到「馬拉松」事件發生後，民重提她當年勁歌頒獎禮擺烏龍一事，她說：「沒所謂，不同時間提起，我覺得沒問題，人應該要承受到自己的烏龍事，及接受到別人批評，在現今年代已習以為常，每天都可以被人評論，其實不需要太介懷，能帶給大家娛樂和歡笑也是好事。」

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（即時娛樂）