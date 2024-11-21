黑色月光｜林夏薇化身惡女狂發爛渣 跟郭鋒互片兼反面 (17:51)

當郭鋒被薇薇激至身體響起警號、引來醫護衝進病房後，薇薇一下抹鼻後、旋即再由極惡毒轉為淒涼孝順語氣。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（20日）播出一集，被指有望爭今年視后的林夏薇（薇薇）「火力全開」，不但完美演繹輕佻狂妄的「勝利奸笑」，她與郭鋒及楊茜堯兩場不同的對壘戲中的情緒起伏演技，亦在網絡惹熱話。

先說與郭鋒的對手戲，卓昊天（郭鋒飾）當面揭破「假孫女」卓慧雲Vivian（林夏薇飾）奸計，並指要沒收Vivian一切；一心想享榮華富貴的Vivian，先對卓昊天出軟功，當知道無效，即撕破面與卓昊天終極反面，狂風掃落葉式地數落完男方之後，再以惡毒潑婦式詛咒：「收聲啦！嗰頭近，留番啖氣暖肚啦！」

當郭鋒被薇薇激至身體響起警號、引來醫護衝進病房後，薇薇抹鼻後、再由極惡毒轉為淒涼孝順語氣，演技千變萬化著實目不暇給。

昨晚薇薇與楊茜堯的對壘戲同樣搶焦，懷疑Vivian就是落藥真兇的余滿月（楊茜堯飾），捉著Vivian當面對質，Vivian以無賴狀態否認，更反將矛頭指向滿月、指滿月有被害忘想症；之後滿月反擊指Vivian現時擁有的一切「名不正言不順」時，Vivian怒吼反擊：「你講夠未呀？！」再接連以兇狠及陰險表情說：「只要我夠強，我就唔驚你呢隻癲狗！今時今日嘅我，已經唔會再好似細個咁，隨便畀人蝦！」

之後，再以一副不屑狀態向滿月宣戰：「好！繼續畀心機，我就睇吓你做到啲咩出嚟。」表情極之到位兼入戲，獲網民大讚是狠勁女王。

（即時娛樂）