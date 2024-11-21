193睇好姜濤蟬聯903籃球賽MVP 邱士縉籲姜糖勿擔心︰佢話咗會安全咁打 (18:30)

商台《903 AllStar 籃球賽》將於本周六（23日）假亞洲國際博覽館舉行，森美將率領一眾 903 DJ 組成「九零三人隊」，對戰張繼聰領軍的「歌星勇士隊」。「歌星勇士隊」請來星級教練梁振雄（Coach Fui）進行特訓，隊長張繼聰與隊員Dear Jane成員黃天翱（Tim）與伍漢邦（Jackal）、ERROR成員郭嘉駿（193）、湯令山（Gareth.T）、吳家忻、Lolly Talk、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、鄧凱文（moon tang）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、ROVER、VIVA、吳林峰、周殷廷、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、曾傲棐、黎展峰及譚旻萱，連日來加緊操練。

Coach Fui表示︰「歌星勇士隊喺年紀上擁有壓倒性優勢，九零三人隊整體年紀同體脂肪都比歌手們高，所以我哋會採取釘人戰術，壓迫九零三人隊繼而搶波再快攻。」隊長張繼聰對於快攻隊員的人選信心十足︰「MIRROR平時跳唱快歌，快攻一定冇問題。打波好講節奏，Gareth.T就夠晒節奏感。連唱慢歌嘅吳林峰都係打開籃球，所以我哋全隊人都可以快攻。建議九零三人隊食多啲嘢，到時我哋喺籃球場會chur盡佢哋啲脂肪﹗」

第2年參賽的Stanley及193，十分信任隊長張繼聰策略及實力。Stanley表示︰「我哋會跟隨隊長嘅策略，派啲後生喺個場不斷跑，迫到對手冇晒氣，我相信佢哋冇得違反大自然定律。」193笑指︰「我太高會跑得辛苦啲，所以進攻都係交番畀隊長。佢夠大隻，上場衝撞同射波都得。」對於今年的MVP，他們均看好上屆得主姜濤。Stanley呼籲粉絲不用擔心姜濤︰「放心啦，佢話咗會安全咁打。」193亦請大家放心︰「佢今年會買多兩隻護膝。」

首次參賽的ROVER表示會為師兄們打氣。被隊友大力推舉為最佳進攻手的希晉說︰「之前打波都係進攻多，今次想傳多啲波畀大家上籃。」周殷廷、張馳豪及曾傲棐均是第一年參賽。周殷廷輕鬆地說︰「殺手鐧就係一眾隊友，打算靠隊友carry。」擅長打籃球的Aska則表示︰「我最有信心係3分波，但啱啱拉傷咗肌肉，所以都擔心影響比賽表現。」曾傲棐則計謀多多︰「我打算使出假摔招數，為隊友爭取更多罰球嘅得分機會。」

曾是校隊成員的林愷鈴打得有板有眼，她說︰「我10年前係校隊成員，好彩仲記得點打。」陳凱詠聽後笑道︰「有林愷鈴喺度，我好有信心歌星勇士隊一定贏﹗」黃妍賽前拉傷腳︰「之前著高跟鞋拉傷咗腳，依家就好似阿婆拍波咁, 希望可以快啲復元。」Lolly Talk笑指籃球場實在「一場難求」:「呢幾日成日落雨，雖然借唔到室內場，我哋都去咗室外場練波，唔會畀雨淋熄我哋嘅鬥心!」隊員們更指比賽當日已準備了驚喜絕招:「我哋準備咗我哋最擅長嘅嘢 - 聲量，8個人等於800個人嘅聲去支援球場上嘅大家。」

（即時娛樂）