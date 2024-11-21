《勁爆頒獎禮》嚴正澄清「買獎」傳聞 開放公眾投選7大獎項 (19:28)

馬浚偉尊重和欣賞體現藝術、創作者及歌手，上任後，他在3月大革新，成立「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會）。（資料圖片）

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午3時在會展舉行，亦是新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉上任後，首個舉行的勁爆頒獎禮。馬浚偉尊重和欣賞體現藝術、創作者及歌手，上任後，他在3月大革新，成立「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），為新城廣播的4大音樂榜，以公平、公正、公開選出每首登榜歌曲，再以公正成績表派發給在過去1年，付出過努力的歌手及音樂創作者。

今年勁爆頒獎禮破天荒以樂壇及體壇「我們的驕傲」為主題，旨在表揚他們在舞台上的卓越成就，以及對香港的貢獻。此外，更表揚及致謝所有幕後音樂創作人，對樂壇的貢獻和努力！新城廣播對過往坊間一直有傳言指，唱片公司向勁爆頒獎禮「買獎」及亂頒「豬肉獎」之說，作出嚴正澄清，對以上虛假傳言絕對是流言蜚語，重申以今年勁爆頒獎禮全新機制，絕不容許再有這類流言出現。

今年的《新城勁爆頒獎禮2024》獎項，皆以「尊重音樂 專業至上」為評審準則，除了本身已有的《新城勁爆流行榜─本地榜》(勁爆本地榜)、《國語力排行榜》，《新城勁爆流行榜─外語榜》(勁爆外語榜)；今年3月再開設了《新城廣播歌曲播放榜》。

為了更公平公正選出得獎歌手及歌曲，今年勁爆頒奬禮其中7個獎項，開放給公眾投票，分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊/組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。

評分比例為公眾投票佔40%、音統會T3（管理層）佔30%、T1（全台節目主持及管理層）+ T2（資深音樂節目主持及管理層）佔20%；管理層佔10%。

（即時娛樂）