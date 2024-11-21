金馬影展｜談善言盧鎮業《虎毒不》 奪NETPAC奈派克獎 (19:47)

談善言、盧鎮業主演的電影《虎毒不》，入選「2024台北金馬影展」並作華語地區首映，今天（21日）更獲影展頒發「NETPAC 奈派克獎」。今屆金馬影展「NETPAC 奈派克獎」評審形容，《虎毒不》以私密兼具性別政治的視角，毫無保留呈現當代女性的母職經驗，儘管見證主角歷經千辛萬苦，仍能看到創作者以溫柔視角撫慰每個疲憊的心靈。談善言和盧鎮業在大會宣布賽果時極之驚喜，久久未能反應。

談善言發表獲獎感言時難掩緊張心情，連番表達謝意之餘，亦邀請大家欣賞《虎毒不》，從中了解到「媽媽，特別是新手媽媽，去面對的事情原來是一個這樣的『地獄之旅』」；盧鎮業直言在亞洲現時的環境下，以女性視角度敘述出如此一個女性故事絕非易事，並對能夠與談善言及導演陳小娟合作表示感恩。

《虎毒不》導演陳小娟亦表示衷心感謝︰「為電影做資料搜集時，看過網上有一個帖子這樣問：『有哪些痛苦是沒經歷過的人難以理解的？』在芸芸答案中，有着『成為母親』這一個答案。也因此，一套完全聚焦在母職之苦的電影，也許並不容易被理解。然而，《虎毒不》卻能在金馬影展得到評審們的認可，真的是對我們團隊很大的鼓勵，我由衷地感謝大會！」

黃綺琳導演的《金都》、祝紫嫣導演的《但願人長久》等，也曾獲金馬影展頒發「NETPAC 奈派克獎」。《虎毒不》由談善言、盧鎮業、彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻合演，講述淑貞成為母親後面對育兒壓力、丈夫從不主動參與育兒、婆家衝突和娘家疏離。睡眠不足、身體變化和工作壓力讓她身心俱疲，努力想成為好母親卻失去自我，在一個又一個孤獨照顧孩子的深宵之後，等著淑貞的將是怎樣的日出？

（即時娛樂）