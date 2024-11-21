春花焰｜吳謹言化身復仇女王 劉學義「病嬌美」圈粉 (19:42)

內地女星吳謹言繼《墨月雲間》後，她再度化身「復仇女王」，伙拍劉學義以內地劇《春花焰》回歸，除了吳謹言獲讚演技升呢，劉學義更俘虜歐美觀眾芳心，香港觀眾可到「黃Viu」收看。

網評一：演技升呢，吳謹言打戲有睇頭

《春花焰》圍繞大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）和青州少女眉林（吳謹言飾），從復仇和互相利用中萌生感情的故事，劇中吳謹言在大火中痛失至親，立誓手刃屠城元兇，最後加入暗廠成為殺手，並以刺殺慕容為任務。

復仇角色向來是吳謹言的拿手好戲，精湛演技和原聲對白被觀眾讚戲味十足，由她飾演的眉林打戲連場、動作俐落，尤其她親身上陣跳崖花絮在微博曝光後，獲網民封「武謹言」，她笑言入行以來一直恨拍武打角色，今次演眉林可謂圓夢。

網評二：無分中外，劉學義病嬌美圈粉

過去劉學義憑古裝美男形象吸納粉絲，他在《春花焰》化身病嬌美十足的皇子慕容璟和，雖成功收復青州失地，卻被指控背叛百姓、縱火屠城！為了找出幕後黑手，看似高冷病嬌的他，暗中發展暗廠，才智雙全！網民讚劉學義完美演繹皇族之後的高貴氣質，以及復仇者的堅毅冷酷，近日有外國網民在社交平台大讚：「劉學義的哭戲使我的心都碎了，我也跟著他一起哭。」

網評三：改編得宜，男女主感情更動人

在《春花焰》原著小說中，慕容璟和的控制慾極強，他從一開始就把眉林納為小妾，但是當他遇上真愛後，便廢了眉林的武功，並將她棄置在荒野自生自滅；甚至在眉林死後，他更挖出她的屍身四處遊蕩，情節讓讀者為之震驚！與原著相比，《春花焰》劇集版在人設上有大幅度改動，正如原著書迷所言：「看過原著就知道裏面的人物，多少有些不太正常，改編比較合理。」

網評四：極致虐戀，愛恨糾纏夠扎心

劇中慕容璟和和眉林攜手調查青州縱火屠城的背後真相，2人也在逐漸融化冰封已久的心房；可是慕容先是為了眉林的安全，將她推向其他男人的身邊，然後孤身赴險，最後受重傷昏迷，眉林看到對方醒來，也決定放手離去；即使「慕眉CP」最終章迎來大婚，可是眉林還是因為身上無解的毒而撒手塵寰。

網評五：摒棄濾鏡，畫面唯美有質感

近年不少觀眾稱濾鏡太重時，難以專注在演員的表現上；《春花焰》摒棄厚重濾鏡，主打唯美自然，讓觀眾彷彿置身電影之中；網民們對劇中造型和服裝亦讚不絕口，原來《春花焰》和另一內地劇《司藤》，選用同一服裝指導。

（即時娛樂）