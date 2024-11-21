容祖兒嘆每年一病 要正視問題 好好養聲 暫不接新工作 (21:37)

容祖兒今晚（21日）到九龍塘出席聖誕主題裝飾亮燈儀式，與她喜歡的人氣卡通角色HANGYODON相遇同框合照。

早前因病失聲的祖兒，受訪時仍有點聲沙，她坦言已被失聲問題困擾了1個月，目前聲帶尚未完全康復，但會盡力應付之前接下的工作，前幾天也錄影內地綜藝 《聲生不息港樂2》，她說：「聲帶未康復，不是100%好狀態去唱歌，我當然有點遺憾，但人生就是這樣，當滿滿期待時，總會有點小枝節，我都不知為什麼，可能上半年好忙，年紀去到某個階段，患病就好難康復，喉嚨最容易出現狀况，今次都是喉嚨受細菌感染，引致水腫、發炎，再變成失聲，醫生診斷康復期最快3星期，又建議我盡量減少說話，因為（喉嚨）有少少長繭，若然等3星期，個綜藝節目已經錄完，我最近服食很多類固醇，去抑制個繭再生長，一邊照常錄影，不過吃了太多藥，令身體感覺好虛，手軟腳軟，我就多飲湯水、聞蒸氣、早睡，希望對病情有幫助，跟時間競賽。」

祖兒指目前以養好聲音為大前提，明年2月前只做好《聲生不息港樂季2》錄影，暫時不會再接新工作：「每年一病，警醒我以後要正視問題，多做好預防功夫，戴口罩作防護，服中藥調理身體。」

提到月初出席內地懷化舉辦的一個音樂騷，大會播出《揮著翅膀的女孩》讓全場大合唱，未能獻唱的祖兒在台上鞠躬致歉 ，然而觀眾不收貨，現場大叫退票，祖兒坦言做法是艱難決定：「如果我不出席，就要其他歌手去負擔，對主辦、對我公司又好，我個人只能做的，就是出來向大家致歉，我知道很多歌迷長途跋涉來看我，真的很體諒，但不一定全部都是我的歌迷，所以有不同的聲音。（嗌退票令你們不高興？）我也沒有太不開心，我能夠理解，希望他們能夠理解我，我們已經將傷害性減到最少。」

祖兒也希望狀態變好，將來再有機會回到家鄉江門，跟樂迷再見面，又透露曾因患病影響表現而落淚：「流了幾滴淚，雖然不是第一次失聲，但會心急，因為很多工作要應付，有點無奈，但無辦法，發泄情緒幫助不到病情，只能積極醫病，中醫西醫都看，又飛南京做針灸。」

（即時娛樂）