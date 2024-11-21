黎耀祥戲如人生 跟柴十七同經歷人生跌宕 學懂放鬆隨遇而安 (23:59)

黎耀祥先後主演4輯《巾幗梟雄》系列，首兩輯《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》贏盡口碑及收視，他跟鄧萃雯雙雙奪得兩屆視帝及視后，創造紀錄。到第3輯《巾幗梟雄之諜血長天》換了編審，播出後成績平平。近日播映的《巾幗梟雄之懸崖》由《巾幗1、2》編審張華標回歸操刀，女主角因鄧萃雯檔期問題換上胡定欣，整體評語有讚有彈，收視不俗。

黎耀祥在《巾幗梟雄之懸崖》飾演柴十七，他比較演過3輯張華標筆下的《巾幗》，覺得《巾幗4》劇本更加豐富：「標哥（張華標）的劇本一向有張力、人物關係，中心思想、結構上，比起《巾幗1》、《巾幗2》多好多。《巾幗1》是講小人物柴九的成長故事；《巾幗2》的劉醒有情有義，去參軍打仗救人，熱血沸騰，好戲劇性；《巾幗4》的柴十七由恃才傲物，懷才不遇，到跟七爺（胡定欣飾）的相處關係反覆，是在一個動盪時代下經歷人生跌宕的故事。劇中除人物成長，還加入蕭正楠飾演孿生兄弟的報復懸疑成份，劇情比較前兩輯豐富，人物描寫更深入及複雜。」

今次是他與胡定欣第8次合作，之前在《大太監》、《公公出宮》對手戲多，黎耀祥覺得定欣演技成熟及有自己的看法，大家經磨合有一份信任及默契，他可以放心提出意見。外間將胡定欣與鄧萃雯比較，黎耀祥認為難免，但他覺得沒什麼好比較：「每套劇及角色，演員演繹方法都不同，是全新的故事，喜不喜歡見仁見智，不用看得太重。像我那時演劉醒，初時都被人拿來跟柴九相比，鬧我演的劉醒成日鬧人，大大聲嘈喧巴閉現青筋，但之後劇情發展大家又好鍾意，感覺好得意。」

黎耀祥演繹柴十七的跌宕人生，現實中他的演藝生涯同樣經歷高低起跌，並非一帆風順。他最初在無綫10多年多演閒角，甲乙丙，曾離開出去電影圈發展，發覺更難撈，試過一個月拍一日戲，靠積蓄維持。他又試過唱夜場收千多元，但他唱歌時台下人完全不理會毫無反應，他只好自己同自己講：「多謝大家，真係好啦！再送多首歌畀大家，下次見。」或許心灰時一剎那想過不做這行，但最低潮時都仍有點工作，又捱得過夠生活，便繼續堅持，而那時又有人找他返無綫，7年後遇到《巾幗梟雄》，當中都需要運氣。「我以前都演過很多好角色，好多人談論喜歡，好似《人在邊緣》曱甴、《西遊記》豬八戒、《射鵰英雄傳》周伯通、《楚漢驕雄》韓信等，但時機不對就未能再上一層樓，仍繼續浮沉，我都是隨遇而安。我的際遇更加證實，你不用多想，做好自己，謀事在人成事在天，在這行最切實。當睇通很多事，便會學懂放輕，做人為兩餐一宿，人生最難是開心，經歷過後再總結，我最希望換到一個開心的晚年。」

黎耀祥現在正是處於享受人生的階段：「我懂得享受，不是物質而是心態，有日瞓醒見到太陽同藍天白雲，煮一餐飯，便會覺得好開心，希望可以真正做到。我現在工作上放慢腳步，一年基本上拍一部劇。」他跟太太目前在中山居住，兒子已長大，兩夫婦享受平靜生活，最緊要身體健康。」

他今年憑《巾幗梟雄之懸崖》角逐視帝，他對於能否4度稱帝沒有太多期望：「你問我想不想發達當然想，獎項始終是鼓勵，但我已攞了3次，做人不要太貪心，咁多年心態都有轉變，獎是一個行業的推廣，令大家更加有興趣有競爭有趣味，是否應該得獎，在觀眾心目中已有個答案，做得不好夾硬畀個獎你都無謂，做得好好，但攞不到獎都不緊要，獎在你及觀眾的心。」他現在演戲上沒有特別目標，順其自然去做。

（即時娛樂）