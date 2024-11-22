呂爵安林明禎疑台灣拍拖斷正 搭膊並肩逛夜市態度親暱 (13:42)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今年7月被爆跟比他大7年的「大馬女神」林明禎在歐洲約會「撐枱腳」，Edan後來公開承認正追求女方，惟林明禎說兩人是朋友，關係似乎未明朗，令這段緋聞不了了之。不過，近日有網民在社交平台圖文並茂公開疑是Edan、林明禎在台灣行夜市拍拖的照片，該名網民表示︰「見到Edan同林明禎，打唔打招呼好？但怕阻到人哋﹗」

照片中疑似Edan的男子穿長袖鬆身衫及闊褲，頭戴漁夫帽，斜孭着一部相機，他輕搭着女方膊頭向前行，態度親密，有途人回頭望着兩人。他身旁的女子頭戴Cap帽，身穿貼身上衣、短裙、黑絲配長靴，側面輪廓及身形也跟林明禎非常相似。雖然照片中的兩人未見正面樣，但有網民找尋出蛛絲馬跡，指疑似Edan男子身上的相機，Edan也有一部同款式的；男子腳上的運動鞋、銀包上的玉墜吊飾，也跟Edan曾在社交網照片中顯示過的非常相似。

照片中，疑是Edan及林明禎的男女在台灣逛夜市，女方兩手空空，男方則拿着一袋戰利品。另一張相片中，疑是Edan的男子正在檔口前購買東西，疑似林明禎的女子就撐着傘為他擋雨。由於照片中的兩人均穿上冬天服飾和頸巾，看上去不似目前的天氣，有網民估計照片未必是近日拍攝，可能是該網民之前拍下，直至近日才公開。

（即時娛樂）