胡定欣承認有新戀情 男友為圈外人 開心事想與大家分享 (15:24)

黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、陳曉華等，昨晚（21日）出席劇集《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。定欣稱這是《巾幗4》的最後一次宣傳，時間過得太快，有點不捨得。談到她日前透露脫單成功，定欣承認是有新戀情︰「係，我一直好低調處理感情事，都想同大家分享。上天庇佑，一班好姊妹都話我犀利，竟然冇人知道。」她透露男友是圈外人，已跟一班姊妹見過面，不知道姊妹們對他有何評價，總之就替自己開心。

黎耀祥笑言他不是定欣的姊妹，因此未見過其男朋友。定欣立即說如有機會，想安排男友跟黎耀祥見面，一起吃頓飯。她被問到是否今年聖誕不再寂寞時，笑言她向來沒有寂寞地過節的感覺。定欣說︰「可能大家覺得我是單身，其實我不孤單。要找到相知相遇的人不容易，七爺（《巾幗4》角色）也要排除萬難。這是開心事，所以要跟大家分享﹗」

定欣未透露男友姓氏，黎耀祥提議為其男友找一個代號。有人表示定欣在《巾幗4》的角色叫「七爺」」，其男友就叫「七公」，最後更搞笑地變成「洪七公」。定欣稱暫時不會讓男友公開露面，希望留空間去發展這段戀情。她說︰「總之我開心，感情穩定﹗像劇集有Happy Ending情節男友快求婚？沒那麼快﹗」黎耀祥笑言別像他們的角色要等到80歲才求婚，定欣笑言︰「大吉利市！」黎耀祥說定欣性格開心樂觀、獨立、懂得享受生活，而且又靚又有才華，值得找到一個理想伴侶。他說如有機會想再拍下輯《巾幗》︰「希望下輯是喜劇，如叫《巾幗梟雄之跳落懸崖》會很好笑，是我跳落懸崖。如定欣拍，我就拍，我明年還有配額。」

（即時娛樂）