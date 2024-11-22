陳曉華新劇緊接《巾幗4》推出 蕭正楠︰多產女星 (16:08)

蕭正楠在劇集《巾幗梟雄之懸崖》裏1人分飾3角，曾被觀眾誤以為其角色是精神分裂。他昨晚（21日）與陳曉華、胡定欣、黎耀祥等出席劇集宣傳活動時稱之前因不能劇透，連太太黃翠如也不知道，忍着不把事實說出來很辛苦，現在終於可披露他在《巾幗4》的角色，感覺很爽。蕭正楠表示其角色很悲慘，因小時候的遭遇以致性格被扭曲，認為胡定欣飾演的七爺欠了他很多。對於其角色最後要死，蕭正楠認為是個解脫︰「我在劇中死完又翻生，今次是終極一死。我也想輪迴再翻生，曾問監製可否再以另一角色身分出現，令觀眾有遐想。」

陳曉華受訪時突然宣布明天結婚，及後澄清是她與羅天宇在劇中的角色結婚。談到蕭正楠日前宣布將為人父，陳曉華稱她看到蕭正楠與黃翠如的影片時也很開心。她被問到可羨慕蕭正楠能暢所欲言時稱自己什麼都說，但被問到目前可有拍拖時卻立即拉開話題。談到她主演的新劇《異空感應》緊接推出，陳曉華說︰「《巾幗4》收視是一定不用擔心，但《異空感應》推出，我會較緊張，要想方法令觀眾收看，盡力宣傳。」蕭正楠聞言讚陳曉華是「多產女星」。

同場的52歲海俊傑消瘦了不少，他透露已移居內地，一年搬了3次屋，現在香港、中山兩邊走，比較頻撲，日前又回美國為爸爸慶祝80歲生日及出席妹妹的婚禮，因此瘦了點。他否認身體不適，強調會增肥，希望能增重29磅，請太太入廚谷肥自己。

（即時娛樂）