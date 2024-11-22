梁詠琪為新戲上泰拳速成班︰萬一遇到色狼能保護自己 (20:26)

古天樂、梁詠琪、王丹妮、胡子彤、張文傑、周秀娜、陳湛文、伍允龍、楊詩敏（蝦頭）、喬靖夫、王尹菁、陳獻略、王頌茵、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等，合演的賀歲片《臨時決鬥》2025農曆新年上映。多位女主角於較早時間接受集訓，鍛練泰拳應付拳拳到肉的狠勁演出。

從未接觸拳擊運動的梁詠琪首次戴上拳套學習泰拳，她說：「今次為新戲學打拳，自己從來都無學過打拳，對於我這位初學者來說確實有點不習慣，要打人又要被人打，要適應節奏，頗累。」梁詠琪笑言今次參與速成班，萬一生活上遇到色狼亦可以保護自己，她說：「訓練主要是練習對打時至少會保護自己，今次其實被人打多，要練習如何被人打，盡量令自己不要受傷。」接受密集訓練的王丹妮指自己體能明顯進步：「自己有一段時間沒有爆汗的運動量，沒想到搞笑賀歲片，原來打拳是那麼認真。之前跟武指師傅學過少許動作，但今次發覺泰拳跟之前所學的有很大分別，有很多步驟要重新再學，但感覺快上手。」

曾學習kick boxing的周秀娜初接觸泰拳︰她說：「練泰拳之後發現跟kick boxing很不同，自己都有壓力，預早用一個月時間訓練，又去看泰拳比賽，因為我要演拳王角色，姿勢、感覺都要很相似。」周秀娜腳有瘀傷，練習太多而抽筋，她說：「踢沙包踢致腳瘀，而練到腳抽筋，可能自己好緊張，打人的時候會很用力，自己擋時就好緊張，不過我平時也易受傷，開工前要練好下身，其實我想做蝦頭的角色，哈哈﹗」蝦頭則回應：「其實我ok，是其他人不願意，哈哈﹗」

有學習拳擊經驗的蝦頭表示之前有接觸過，都算應付到。教練為協助她鍛練，在其腳上綁上鐵餅，蝦頭說：「教練幫我在腳上綁上鐵餅，讓我練習從來沒有用過的肌肉，很有趣，練習時發現自己沒力量，非常好笑。我平時有游水，亦有踩踏步機，今次算是我最激烈的運動，5、6年前有接觸過拳擊，今次重拾感覺，覺得幾好玩。我有打籃球、羽毛球，因此不覺得吃力，但我的角色就是要覺得吃力。」

（即時娛樂）