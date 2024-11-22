岑麗香細仔撞傷嘴唇縫針 生日醫院度過 (22:30)

岑麗香（香香）、陳家樂、敖嘉年、姚樂怡、泰臣及J.Arie（雷深如）日前於土瓜灣為HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》拍外景，當日掛起一號風球及落雨，但未有影響拍攝。敖嘉年透露日前已拍一場電單車追逐戲，過程順利。

香香相隔近4年再拍劇，初時有些擔心會很緊張，但拍了一場群戲有多位資深前輩演員助陣，令她拍得輕鬆和舒服。香香表示忙於開工，慶幸兩子沒有投訴，交由丈夫照顧，覺得很放心。她日前（17日）度過40歲生日，問如何慶祝？她突然唉一聲說：「原本想趁假期去酒店staycation，可是細仔在家玩，不小心跌親撞傷嘴唇，即刻送他入醫院，更需要縫針。見細仔好勇敢強忍著眼淚接受醫治，我既心痛又為他感驕傲。當晚留在醫院一晚陪兒子，結果生日就變在醫院staycation。」

陳家樂與香香為人父母，拍戲之餘有交流仔女經。陳家樂自覺好衰：「初生女兒Camila兩次要去打針，都撞正我要開工未能陪伴，太太（連詩雅、Shiga）有將過程拍片傳給我看，見女兒有喊，我也心痛。」有發現電影《破•地獄》片尾特別鳴謝陳家樂與連詩雅，電影導演陳茂賢日前解釋指因兩人對他好重要。陳家樂回應：「導演向來好惜我和Shiga，加上可能在電影創作過程中，我們有分享過個人意見，當初我看到他所的寫的文字故事已感心痛。其實導演有找我客串演出，可惜撞期沒成事，也是一種遺憾。」香香打算待拍完新劇後，去捧場看《破•地獄》。

姚樂怡與泰臣首次合作演夫妻，他們拍一場家居戲，講述因為女兒而爆發爭執，要扮演社工的J.Arie介入，更要出手調停互相拉扯角力，表現非常肉緊。姚樂怡說：「因為拍攝時間緊逼，要在一日內拍完這個家庭景的所有場口，大家情緒好似坐過山車一樣時高時低。不知點解劇本甚少夫妻間的溫馨對手戲，反而是爭執吵架多，幾消耗體力，拍到最尾更有一場感人肺腑催淚戲，未知大家還有沒有力氣喊得出。」

姚樂怡上一次拍電視劇是2012年，超過10年沒有接觸電視劇，當她拿起俗稱「天書」的劇本時，要做足準備功課從而勾起很多昔日回憶。提到劇中有兩名女兒，各有自身問題且性格反叛，本身育有一名女兒的她笑言接劇本時很擔心：「劇本講述兩個女都鬧我很『乞人憎』，就幻想現實生活中，如果女兒真的對我說這些話，一定會很傷心！好彩女兒現在只有8歲未識反叛，否則不知點算。」泰臣劇中是夾在妻女之間的和事佬，也會與陳家樂演繹一段兄弟情，幾年沒拍劇的他嫌今次拍10集未夠喉。他透露這幾年主力拍港台製作的單元劇和電影，惟有靠戲劇班教人做戲時自己趁機當練習止戲癮，稍後會參演舞台劇。

J.Arie雖然只是客串演出，不過與兩位前輩做對手戲，心情興奮又緊張。她記得上一次拍電影大約是7年前，今次拍劇有少少做新人感覺，為配合社工角色，除打扮樸素外，也將平日容易高漲的情緒刻意收斂。她表示一直有戲癮，可是機會不多。「無論拍電影或電視劇都有興趣，惟有在拍MV時趁機抒發。例如最近的新歌《當兵的自我修養》MV，一人分飾10多個角色，讓我過足戲癮。」

年底將舉行不同音樂頒獎禮，J.Arie未敢憧憬獲得獎項，反而積極籌備自資推出大碟，預告2025年初面世，透露有可能開告別騷。「今次開演唱會可能是最後一次，因為我想表達的歌曲題材已全部完成，是時候需要停一停小休一陣，然後集中寫歌和做電影配樂。我也不排除閃婚嫁人或者做媽咪，有好消息定會同大家分享。」

（即時娛樂）