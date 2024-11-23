甄子丹指女兒台上自信 家中卻寡言 囝囝性格外向似媽媽 (12:30)

自覺仍年輕的甄子丹，現在對工作更加堅持，務求做到極致，能對得起自己，但承認心態上有點不同。（劉永銳攝）

甄子丹昨晚（22日）現身尖沙咀，擔任《亞太青年微電影節2024》開幕禮嘉賓，除分享自己電影經驗，也聽取年輕人創作想法，鼓勵影壇生力軍勇於嘗試，電影圈很需要大膽創意。甄子丹憶起自己年輕時有大無畏精神：「後生時，每日起身都很有衝勁，完全沒有包袱和壓力，肯放膽去做，1996年做導演，都是想拍什麼就拍，不怕別人笑。」

自覺仍年輕的甄子丹，現在對工作更加堅持，務求做到極致，能對得起自己，但承認心態上有點不同：「有時會覺得很累，始終有一定年紀，已經拍了很多戲，市場上對我有期待，我很想超越自己，壓力堆到一座山。好彩現在收入方面不用擔憂，可以集中精力創作。」甄子丹認為跟年輕人傾談，有助啟發創作靈感：「我的想法未必一定對，有時是子女糾正我。」

談到女兒甄濟如入行當歌手，甄子丹讚她遺傳自己膽量：「她在舞台上表現自信，但在家中仍寡言，由小性格內向，吃飯傾偈，問她感受，她都只講『Good』、『好』，一句起兩句止，台上台下判若兩人，有時我都不認得她，她是不是我個女呢？」他又透露細仔甄濟嘉性格外向，似足媽媽汪詩詩，是個開心果，每次在家中見到兩個子女玩在一起，就很感觸。

問子丹有沒有將武術傳授給細仔？他直言嘗試過：「細仔小時候，有啟發他、督促他，都希望他都識兩招，不失禮，以前他都學到跆拳道黑帶，又練巴西柔術，不錯，但後來跟其他同學、朋友練搏擊，他不喜歡打到人，覺得不開心。由那一刻開始，就發現他有其他想法，然後就轉向玩音樂，去彈琴、搞音樂創作，近年愛上用電影片段配樂，（培育他做音樂家？）做父母盡量支持，將來條路怎樣行由他自己闖。」

（即時娛樂）