Twins北美巡唱撞正蔡卓妍42歲生日 阿嬌領歌迷唱歌賀壽 (12:39)

壽星女阿Sa說：「由香港機場到𠵱家，已經吹咗7個蛋糕，今年生日好特別，因為時差關係，有兩日呀﹗」（大會提供）

Twins最近忙於北美巡演，剛完成了溫哥華站，適逢蔡卓妍（阿Sa）42歲生日，由香港機場出發就已經開始收蛋糕，收到溫哥華、多倫多的歌迷的生日蛋糕和禮物，鍾欣潼（阿嬌）於演唱會現場，跟全場歌迷唱生日歌給阿Sa聽，工作團隊及溫哥華的家人朋友亦陪她慶祝。

Twins來到多倫多尼亞加拉大瀑布，正是11月22日阿Sa牛一，大隊去了日本餐廳慶祝，阿Sa踏入42歲，工作人員把插到蛋糕上的數字改為「24」，但阿Sa非常正面地自己把蠟燭調轉：「你睇下我個人幾誠實，人係會長大，假如今日我停留24（歲），大家就再見唔到我啦，我極度開心自己一年大一歲，證明我健康快樂地活著，好好享受生命每一刻。」日本餐廳服務員表現熱情，為阿Sa跳舞慶祝，還有靚仔叫Sa拍pat pat，又想拉她跳舞，嚇到阿Sa狂笑。

今次巡演，Twins異口同聲表示覺得份外非常珍貴：「真係唔知幾時會再做咁長時間巡演，6場成個tour差唔到走20多日，唱完多倫多、之後要去拉斯維加斯﹑雷諾﹑再去倫敦！年紀愈大就愈覺得張學友同劉德華佢哋好勁，60幾歲仲唱成百場，我哋兩個到60幾歲都唔知會點，歌迷或者湊孫，唔得閒理我哋，所以好期待今次每一站見到唔同地方歌迷，好珍惜每一刻相聚。」

壽星女阿Sa說：「由香港機場到𠵱家，已經吹咗7個蛋糕，有啲係歌迷親手整，有啲係朋友送。今年生日好特別，因為時差關係，有兩日呀﹗感恩自己今年做咗好多嘢，雖然好忙但好充實，希望嚟緊呢一年，身體健康繼續有無窮無盡嘅精力，工作之餘仲可以去多啲旅行 ，多謝大家嘅生日祝福，我收到晒！」

Twins今次巡唱一直都是四面台，到溫哥華開始變身三面台，2人也未完全習慣，經常有很多蝦碌發生，例如走錯位和行錯方向等，非常搞笑。在溫哥華站，2人落台跟觀眾握手，全場瘋狂，阿嬌準備返舞台時，行經panel附近無法前進，結果只有上Panel坐了一會，等觀眾返回座位，阿嬌突發就在Panel位叫大家唱生日歌和阿Sa慶祝，阿Sa在台上笑言：「點解你喺個度唱嘅？」阿嬌說：「好少可以係人群之中咁狀態，好特別呀，大家一齊唱生日歌畀阿Sa聽！祝你生日快樂！」

對於握手群情洶湧，阿Sa冇有怕：「我係一個幾鍾意同觀眾握手嘅人，因為每一個近距離握手觀眾，都四萬咁口望住你，都好開心，好似大家互相交換開心能量咁，好正。」

阿嬌亦說：「好耐無嚟加拿大，見到朋友仔好開心，仲飲到老竇屋企煲既湯水，好暖心。觀眾反應都超乎自己預期，咁耐無嚟大家都咁熱烈，好開心。因為舞台有變化，所以要記好多新位置，第一場仲有jet lag，個人未係好warm up，希望之後幾場愈來愈好。」

（即時娛樂）