ROVER推新團歌 總結成軍9個月音樂旅程 有笑有淚有挑戰 (13:00)

MV收錄了4子出道以來一些演出、兄弟間打鬧、還有各人互相展示偷拍的兄弟黑圖畫面。（大會提供）

由雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）和王希晉（希晉）組成的樂隊ROVER，昨天（22日）推出今年最後一首歌曲《陪我一路漫遊》，為出道9個月的小總結。ROVER回望過去9個月的音樂夢旅程，有笑有淚充滿挑戰，沿路靠Fans支持外，4子更感恩是兄弟間的扶持、成長，擁抱彼此間的好與壞。

ROVER第4首新歌《陪我一路漫遊》由ROVER作曲、Oscar填詞、Edward Chan監製，是4子出道以來不夠1年的小總結，隊長Kim說：「多謝Oscar嘅詞講出我哋嘅心聲，由第一句『一轉眼已站在這裏，真心擁抱各自的過去』到『陪同我放膽走 陪同我遠闖大宇宙』。呢一年真係過得好快，由參賽、組band、學寫歌、建立ROVER band房，我哋由唔識零默契，到𠵱家了解對方、明白對方，仲有Radar（ROVER fans暱稱）陪伴，令到我哋可以放膽去試去闖更遠。」

為記錄ROVER成長與兄弟情，MV收錄了4子出道以來一些演出、兄弟間打鬧、還有各人

互相展示偷拍的兄弟黑圖畫面，以及早前ROVER fans meeting與Rader做ROVER手勢的畫面，當晚還邀請近200位歌迷，即場與ROVER合唱了《陪》尾段。以感謝歌迷在他們尚有很多不足，這段時間的不離不棄。

（即時娛樂）