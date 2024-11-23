玲玲友情報｜準爸爸蕭正楠爆婚後禁黃翠如入廚房原因 (17:08)

早前宣布將於明年當爸的蕭正楠，將現身今晚（23日）播出的新一集TVB Plus清談節目《玲玲友情報》。節目一開始，麥玲玲提起曾跟黃翠如合作主持節目，當時曾贈言「將來老公係行家同埋好靚仔」，她又表示對蕭正楠的最初印象是悶蛋。麥玲玲說︰「呢個男仔一定好人但好正路，反而咪睇阿Bob（林盛斌）雖然樣衰衰、猥猥瑣瑣咁，但女仔會覺得佢好搞笑。」蕭正楠忍不住為自己平反，笑指自己在熟悉環境中非常百厭及喜歡搞事。他補充︰「喺家人、朋友當中我係最會搞氣氛嘅人，我係好兩面。」

蕭正楠透露照顧翠如無微不至背後的原因︰「我唔鍾意照顧人，但你老婆既然係唔識照顧自己，咪唯有我照顧佢囉﹗由拍拖到依家，記憶中佢只煮過一餐飯。佢求其煲水都會焫親手，淋到自己隻手，咁危險嘅，不如遠離廚房﹗」提到兩人因合作劇集《師奶MADAM》而邂逅，蕭正楠分享當時對太太的感覺︰「老實講，拍劇時冇咩太大感覺，淨係一個女同事，幾funny。直到拍入面鬥氣場面，發覺大家都好自動波，好多互動，變咗了解對方同多咗默契。」拍完劇後，蕭正楠沒有了「鬥氣」對手，忽然感到空虛。他續說︰「嗰時佢同洪永城去咗南非，啲人話洪永城係佢男朋友喎。我打去問吓翠如拍成點，聯絡多咗，返嚟開始約吓。」

麥玲玲受訪時稱蕭正楠在錄影當日未透露太太有喜︰「可能怕BB小氣，其實之前都同佢哋講過，呢幾年特別係今年喜年，好大機會有BB，值得恭喜佢哋。」她表示蕭正楠和翠如生肖屬蛇，跟父母屬蛇及屬雞的生肖非常合拍。麥玲玲表示︰「特別同肖雞嘅翠如，蛇雞屬三合生肖，感情特別親暱。」

（即時娛樂）