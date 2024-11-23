中年3｜顏志恒師弟被批「嘴唇懶惰」 陳欣樂天心態抗病魔 (17:54)

張家豪以《美麗之最》參賽，被「左右門神」伍仲衡和周國豐指出有黐脷筋的問題（左圖）；大灣區選手陳欣兩年前與惡性腫瘤對抗，以樂天心態戰勝病魔。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》明晚（24日）播映一集，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡外，今集起布志綸（Alan）擔任嘉賓評審。

經過激鬥一輪後，香港賽區、大灣區及新馬賽區60強選手正式登場！本回可謂「史上最殘酷賽制」，5燈選手直接晉級，1燈即被淘汰，而2至4燈選手則要接受台下選手挑戰，若30個名額已滿，必須獲5燈才能晉級。之前因椎間盤受傷、撐著拐杖演出的5燈選手吳海楊，因身體問題已退賽，變成59強以PK賽爭奪30個晉級名額。

今集歌單如下：張與辰《Superwoman》、李金凱《給自己的歌》、尤志豪《初戀》、莫麗淇《明知故犯》、楊炳德《這麼近（那麼遠）》、劉洋《偷心》、胡家健《親情》、嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》、王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》、梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》、陳欣《空白格》。

《中年》首季第五名顏志恒中學師弟、5燈的張家豪坦言，很在意別人指他「唱歌幾好，不過個樣就衰啲」，不接受他在台上演出：「其實唱歌任何人都唱得，唔關外形、相貌事，好食嘅嘢唔一定要賣相好，最緊要真材實料。」

張家豪以《美麗之最》對戰4燈的梁華勝《沙龍》，前者被「左右門神」伍仲衡和周國豐指出有黐脷筋的問題，張佳添亦狠批其「嘴唇懶惰」：「三分二首歌你都用口腔唱歌，嘴唇非常懶惰。」

因聲線激似陳奕迅、曾獲周國豐建議「可以唱多啲陳奕迅嘅歌」的梁華勝，果然聽話繼續揀選「神歌」，可是相比之前演出，同樣強差人意。Alan指他欠缺感情似唱K，張佳添聞言拋出一句，炒熱現場氣氛：「終於明白點解有首歌叫《如果我是陳奕迅》，咁個個唱陳奕迅嘅歌，都可以好好聽。」場面搞笑。

今集繼續「有故事的人」感人分享，大灣區3燈選手陳欣透露，2年前與惡性腫瘤對抗，樂觀面對病情的他總在治療時「在心中唱歌」，鼓勵自己：「開心就是最好的良藥，因為心情好了，所有東西都會好。」

陳欣的挑戰對象為「中3王菀之」、5燈選手陳芷盈，陳欣獻唱《空白格》對戰陳芷盈的《Forever Love》；相比上回獻唱《有了你》大獲好評，陳芷盈今次演出似乎跌Watt，被伍仲衡直指：「中間bridge好多accent，你完全食唔到。」陳欣對比上回演出沒有太大出入，周國豐指他雖唱出味道，但由於歌曲起伏不大，以此歌出戰PK賽，會讓他處於不利。

（即時娛樂）