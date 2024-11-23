異空感應｜陳曉華劇接劇獲力捧 被稱姐姐 阮浩棕何沛珈口徑一致稱了解中 (18:26)

對「視后」及「飛躍進步女藝員」是否有信心，陳曉華沒有想太多。（林蘊兒攝）

陳曉華劇接劇備受力捧，被取笑「陳曉華姐姐」；阮浩棕和何沛珈不認拍拖，稱了解中。（林蘊兒攝）

陳家樂、陳曉華、何沛珈、阮浩棕、譚凱琪、文雪兒、龔慈恩、莊思明等合演的的無綫新劇《異空感應》，後晚（25日）晚上8時半首播。

眾藝人今天（23日）出席記者會，眾人取笑陳曉華備受公司力捧，劇集一套接一套出街，開玩笑稱呼她「陳曉華姐姐」。

陳家樂笑指《異空感應》去年初拍攝，等了差不多2年才播映，擺明是力捧陳曉華有關。問無綫擬借他來捧女方？陳家樂稱不介意，因為拍劇全因監製邀請，他說：「當年王心慰找我拍《逆緣》時，沒有太多人識我，是她給予機會。因為自己不是無綫藝員，拍劇要經過好多關，是監製一直力保我到底。所以今次再找我，二話不說答應。」

陳曉華承認近2年公司不斷給她拍劇機會，自己亦很努力去做。陳曉華解釋《異空感應》是她第2套擔正女主角的劇集，劇中要一人分飾兩角，在不同時空演兩個人物性格完全不同的人，回看自己好似一張白紙，有種青澀單純感覺，演出時真實直接地做。問是否已升呢？陳曉華否認：「以前叫我『BB』，現在變『姐姐』，我想大家叫我『妹妹』。不擔心劇接劇被觀眾看厭，因為劇種、故事背和角色性格均有不同。」

對頒獎禮角逐獎項例如「視后」及「飛躍進步女藝員」的信心，陳曉華沒有想太多，嘆拍攝期間非常考驗體能和心理，加上整個團隊也有很大付出，她想盡力為劇宣傳。此外，亦希望觀眾看得開心又喜歡角色，無論褒定貶意見她都樂意接受。

何沛珈與阮浩棕去年傳出秘密撻著，更被偷影單獨約會，2人仍否認拍拖，合照時更表現避忌。何沛珈受訪時講劇情拉開話題，爆劇中阮浩棕角色，經常纏著陳家樂，疑改變對方性取向。

追問目前關係，2人口徑一致：「了解中，可以再了解多一點。大家只是傳緋聞，只有一次單獨約會被偷拍，其他都是有好多朋友在場。」被問是否要聽公司話才刻意將戀情低調？他們異口同聲表示正值事業拼搏期，應以工作為重。

（即時娛樂）