金馬61｜吳君如相隔21年再爭影后︰看見很多老朋友非常開心 (19:19)

台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》今晚（23日）舉行，憑《我談的那場戀愛》角逐「最佳女主角」的吳君如穿上前白後黑的高貴low cut晚裝登場。相隔21年再次角逐金馬獎，君如在紅地氈環節上表示這天看見很多老朋友，非常開心，像來參加一場派對，能否得獎就抱平常心。

另外，吳君如穿戴幾千萬港幣的禮服及珠寶配飾，她笑說：「陳可辛還開玩笑，如果妳今天拿不到獎，我就買給妳，是不是很sweet呢？」吳君如透露陳可辛有給她打氣，但現在對於拿獎與否的心情很不一樣了：「我覺得能夠提名已經很漂亮了，我們的成績。」

（即時娛樂）