903籃球賽｜MIRROR全員落場 傳跟商台擘面 華納照派歌手比賽 (21:33)

《903 AllStar 籃球賽》今晚（23日）於亞博舉行，森美任隊長帶領「九零三人隊」大戰張繼聰任隊長的「歌星勇士隊」，張繼聰太太謝安琪亦到場打氣，「歌星勇士隊」共有59位歌手隊員，當中最多粉絲捧場是MIRROR全員上陣，傳因與叱咤903爭贊助商反目的華納唱片，亦派出Dear Jane成員Tim及Jackal、歸綽嶢（Nancy Kwai）、湯令山和張蔓姿等6位歌手上場。

球隊共分5節，每節10分鐘，「歌星勇士隊」先派出張繼聰、馮允謙、陳卓賢（Ian）、郭嘉駿（193）及周殷廷 （YT），再將馮允謙及YT換出，換入姜濤及邱士縉（Stanley）變成劇集《季前賽》組合，再將張繼聰、Ian及193換成柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），可惜比數仍落後，最後2分鐘換成王智德（Alton）換出江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、何啟華 （Dee）及吳保錡上陣，首節仍輸8比10，AK更被對手撞親嘴，見姜濤坐著休息，不時用按摩器按大腿及小腿。

第二節派出梁釗峰、張馳豪及吳林峰等上場，比數仍落後15比27。而被發現於台灣與林明禎拍拖行夜市兼玩投球遊戲的呂爵安（Edan），頭兩節並未有落場，只在《AllStar 3分王》上場，他輕鬆投入多球。

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（即時娛樂）