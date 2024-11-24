金馬61｜內地男星張志勇膺影帝 與出爐最佳導演婁燁雙雙缺席 (00:02)

台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》今晚（23日）舉行，「最佳男主角」及「最佳導演」均由內地電影人奪得。金馬影帝是被視為「黑馬」的張志勇，「最佳導演」則是《一部未完成的電影》導演婁燁，兩人均未出席頒獎禮，分別由親友上台代領獎。

張志勇憑《漂亮朋友》擊敗張震、喜翔、游學修、萬洛‧隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）捧走金馬影帝獎座，是2019年內地官方封殺金馬獎後首位得獎內地演員。張志勇工作關係未有到場，由導演耿軍代為領獎及致辭。耿軍說︰「感謝金馬獎、感謝評審、感謝觀眾朋友、感謝家人、感謝搭檔徐剛，更要感謝耿軍導演，他是我的良師益友，是他一直以來給我信心、給我希望，讓我有勇氣在這條路上追逐夢想，在此，夢想實現一刻，我會加倍努力，塑造每個角色，我愛大家，擁抱你們。」耿軍透露張志勇是一位輕度殘疾人士，在兒時因撿到雷管，在好奇心的驅使下用菜刀切，結果不幸炸傷眼睛和手指，幸康復得不錯，長大後與他一同拍電影，也因為殘疾的關係刻意避開鏡頭。耿軍不斷地鼓勵，張志勇才恢復自信。他形容張志勇是一位非常獨特、具有理解力、才華的演員，把電影裏飾演的同志詮釋很細膩。耿軍認為這座獎項也屬於所有劇組人員︰「演員同行們要為自己加油，這個獎盃致敬所有在路上的演員，感謝金馬61、感謝團隊，愛大家愛電影，這是個美麗的夜晚。」

內地導演婁燁則由太太馬英力上台代領獎，她代表婁燁發言︰「感謝金馬獎，感謝各位評審，這是我從影以來最特別的一次導演工作，我很榮幸很驕傲在那個特別的時期，和我的主創演員以及所有參與者在一起，我們一起度過那段艱難的時光，一起拍那部電影，這是所有參與者共同的榮譽，這個獎是對他們的感謝和致敬，謝謝所有參與者、電影人。」

《一部未完成的電影》同時奪得「最佳劇情片」。

（即時娛樂）