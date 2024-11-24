鍾雪瑩封后之路 由15歲參加《亞洲星光大道》 到做商台DJ 再轉攻影視圈 (13:04)

鍾雪瑩15歲時曾參加《亞洲星光大道3》，大學畢業後她加入商台做DJ，同時還有填詞，及後再轉攻影視圈。（網上圖片/大會提供/資料圖片）

第61屆金馬獎頒獎典禮昨晚（23日）圓滿結束，29歲的鍾雪瑩憑電影《看我今天怎麼說》，擊敗吳君如﹑張艾嘉﹑夏于喬和區嘉雯，首度封金馬影后。鍾雪瑩除了拍戲外，還是近年甚受歡迎的填詞人，和她合作的歌手包括陳凱詠﹑衛蘭﹑馮允謙﹑洪嘉豪﹑張蔓莎﹑Kiri T.﹑Lolly Talk﹑柳應廷和COLLAR等。

鍾雪瑩在15歲便參加過亞視的《亞洲星光大道3》，當年她以英文名Cherrie參賽，不過在第8集便落敗，獲得第16名。鍾雪瑩在浸大畢業後，於2017年加入商台叱咤903主持電台節目，包括《聖艾粒忌廉夜校》﹑《半個鍾說》和《一個鍾說》等。

熱愛電影的鍾雪瑩毅然在2020年辭去電台工作，轉往影視圈發展，鍾雪瑩曾於2019年參與ViuTV劇集《教束》﹑2020年拍過無綫的《香港愛情故事》，2021年也拍過ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》等。

電影方面，鍾雪瑩由2021年至今年止，合共演出11部電影，她在《殺出個黃昏》已獲金像獎提名最佳新演員及最佳女配角﹑同時亦憑《填詞L》獲得金馬獎﹑金像獎及香港電影評論學會大獎的影后提名；直至今年，鍾雪瑩終憑《看我今天怎麼說》成功摘下金馬影后殊榮，據悉鍾雪瑩並無學習表演，全靠她自己觀賞不同作品，去鑽研和吸收，相當叻女﹗

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（即時娛樂）