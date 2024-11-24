金馬評審公開投票理據 游學修影帝票數排第二 鍾雪瑩張艾嘉鬥到最後一輪 (13:55)

游學修和鍾雪瑩分別在影帝和影后投票過程，均與對手鬥至最後一輪。（Ig圖片）

第61屆金馬獎頒獎典禮昨晚（23日）曲終人散，鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首封金馬影后，至於同戲的游學修亦獲提名影帝，最終敗給內地男演員張志勇。

每逢金馬獎或金曲獎結束後，大會會向傳媒講解評審投票理據及討論過程。今屆金馬執委會執行長聞天祥向傳媒表示，共用7小時討論各大獎項，原來游學修在影帝投票中，鬥到最後一輪，他獲評審讚手語演出「完整有推動力，評審認為充滿未來性」，惜最終不敵內地演員張志勇，不過游學修排第二名，成績也亮麗，昨晚他在社交平台留言：「嘩﹗我第二高票!!!!!我超屌（指很厲害）」。

最佳女主角今年爭持相當激烈，每位候選影后都各有支持者，當中張艾嘉表現近乎完美；而吳君如在《我談的那場戀愛》中，以擅長的喜劇帶出更高層次，甚至在喜劇內加添文戲魅力，表現收放自如。另外，鍾雪瑩飾演的聽障人士，獲評審大讚將角色心境轉變演繹得有層次，討論過程聚焦在她們3位身上。

張艾嘉、鍾雪瑩鬥到最後一輪投票，由鍾雪瑩在16位評審入面獲最高票而成功封后，據悉當中發生小插曲，原來鍾雪瑩勝出後，有評審想提出翻案重新投票，但翻案需要三分之二以上評審（即11位）同意，最後未能成事。聞天祥說：「電影獎的殘酷就在這，當優秀的作品聚集時，但只能選擇一位勝出。」

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（即時娛樂）