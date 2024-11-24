異空感應｜陳家樂演犯罪側寫專家 陳曉華一人分飾兩角 阮浩棕突破乖仔框框 (15:15)

阮浩棕飾演的莊定勤，在劇中視陳家樂演的方日進為偶像（左圖）；備受力捧的陳曉華在劇中一人分演兩角。（無綫提供圖片）

無綫新劇《異空感應》明晚（25日）起，逢星期一至五晚8時30分翡翠台播映，主要演員有陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、何遠東、魯振順、文雪兒、龔慈恩、陳嘉輝、彭翔翎等。

《異空》是一部集合驚悚、懸疑、奇情、科幻等的查案劇，男女主角配搭新鮮，男主角是陳家樂，他在劇中演專業人士﹑犯罪側寫專家方日進，這名專家除了知識廣博、才華洋溢，還額外擁有超乎常人的「第六感」；亦因為這種能力，方日進與飾演女幹探邢可嵐的陳曉華（Hera），發生了一段不可異議的超越平行時空之戀。

某天，方日進收到了一封來自Mary的神秘電郵，內含不完整的求救信息，之後方日進再收到一則離奇通電，幾經轉折終證實寄電郵及來電者，均是來自未來的邢可嵐Mary！有別於現時空魯莽又衝動的可嵐，Mary溫柔又惹人憐愛，每次現身方日進面前，總是欲言又止兼狀甚逼切的樣子。原來Mary之所以穿越時空，是要向方日進揭示本來殺機，並幫助方日進跟時間競賽，盡快捉拿幕後主腦，試圖改變未來。

劇集今天（24日）發放劇照，備受力捧的Hera，這次角色迎來大挑戰，除了要分飾性格迥異、來自不同時空的可嵐， 還要Carry了兩個不同造型，分別是「個性短曲髮」及「溫婉長直髮」。除了演技及造型，Hera還迎來身手方面前所未有的挑戰！監製王心慰表示，Hera有不少動作場口親身上陣，由於天性遴迍，曾多次激到武指「生蝦咁跳」。

除了與家樂攜手對付Big Boss，飾演女幹探的Hera還要著手調查各大單元個案，分別是引發多宗離奇命案的「強拍驚魂案」、「女兒教唆母親販毒」、「無頭屍案」及「弒母案」等，每個個案劇情峰迴路轉，真相未到最後一刻都不會水落石出，絕對燒腦。

除了Hera，阮浩棕在劇中角色亦是全新嘗試。向來予人感覺乖乖仔的阮浩棕，這次飾演「法醫狂熱份子」莊定勤，性格朝氣勃勃兼熱情奔放，對所有專業知識均倒背如流，明顯是考驗記性之作！

（即時娛樂）