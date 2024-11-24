無窮之路4｜Janis登「天鯤號」拆解憑空在海上造島秘密 (16:29)

由陳貝兒（Janis）主持的台慶專題紀錄片《無窮之路IV─一帶一路》，今晚（24日）播出第8集，Janis去到阿聯酋首都阿布扎比，見識了亞洲最大的「造島神器」天鯤號、中國無人駕駛Robo Taxi在世界著名名勝區Yas Island的運作情况、由中資控股的全自動碼頭、及中國與阿聯酋政府合作建設的全球最大單體太陽能發電站Al Dhafra等。

「天鯤號」是世界知名的造島神器，於攝製隊採訪期間，正位於波斯灣的皇家海域、為當地皇室秘密打造島。「天鯤號」是中國第一艘自主研發的重型自航絞吸船，2022年底由江蘇出發，航行了近1個月時間，來到中東波斯灣，執行它第一個海外任務。

Janis在節目中坐小艇登上這艘長140米、寬27.8米及深9米的「天鯤號」，畫面壯觀。Janis參觀了「天鯤號」的船艙、船員居住的房間及飯堂等，帶觀眾全面了解「天鯤號」的運作及船上工作人員的生活日常。

節目其中一個重點，是會為大家拆解「天鯤號」如何憑空在海上造島，原來「天鯤號」船尾有一把巨型絞刀，以每小時6000立方米的速度，將海底無論多堅硬的岩石和暗礁絞碎，再用真空管道吸入船內的巨型泥泵，然後泵到15公里以外的地方，一小時就可填滿一個標準足球場。

難得上船探秘，Janis見識了「天鯤號」的靈魂巨型絞刀，據「天鯤號」大副薛鴻盛透露，該把絞刀重達30噸，單是一個齒已有34公斤重，而且每隔6個小時就要拆除下來再換上新的。副船長冉綱強續指，有了「天鯤號」後，原本需時10年、並動用1至2萬名工作人員打造的島，可以30多人左右的人力、在1年半時間內完成！另一厲害之處，是「天鯤號」以「零意外」成為其他船隻及其他公司的模範。

見識偉大基建，再了解過在「天鯤號」上食住瞓的工作人員生活後，Janis最大感受是：「本身嗰日嘅天氣，已經有40幾度，再加上船上咁多大型機器喺度運行，同埋暖啲海風一路吹過嚟。體感溫度應該有50度，我望住船員著住厚厚嘅工作衣，24小時不停咁輪班，我就喺度諗，佢哋其實真係好辛苦。」

（即時娛樂）