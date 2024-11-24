陳展鵬唔介意被批亞視味濃 盼網民直接在其社交平台留言 (18:33)

林夏薇和陳展鵬在戲中是有感情線的歡喜冤家，最親密鏡頭都是玩水。（林祖傑攝）

陳展鵬不介意被指亞視味濃，他說：「「每一個人都有過去經歷，我覺得亞視幾好吖！沒有亞視邊有現在的陳展鵬。」（林祖傑攝/資料圖片）

林夏薇、陳展鵬、張曦雯及譚俊彥，今天（24日）宣傳無綫電視電影《尋夢琴澳》，林夏薇及陳展鵬雖合作無間，但首次合唱歌曲《當我遇到》，直言恨了多年，可為登台鋪路，不過林夏薇錄音時，卻發生不快事，她說：「因為這首歌要充滿希望，但錄音當日愛犬金豬離世，所以很傷心。」

2人在戲中是有感情線的歡喜冤家，最親密鏡頭都是玩水，林夏薇不慎踢到石頭，腳趾尾也腫了，她笑道：「最近大家都被《黑色月光》的卓慧雲嚇親，今次電影角色很正能量，希望可以中和觀眾對卓慧雲的恐懼。」

對於好姊妹胡定欣宣布拍拖，林夏薇表示見過對方男友，問印象如何？她說：「幾好，最重要是對她好，她在這段感情中好開心就足夠。」

陳展鵬笑指拍攝前未看《黑色月光》，如看了的話，也擔心林夏薇「擒」他，談到他在台慶夜，穿上粉紅色透視裝行貓步被批亞視味濃，他則毫不介意，認為最緊要大家看得開心，他說：「每一個人都有過去經歷，我覺得亞視幾好吖！沒有亞視邊有現在的陳展鵬，其實我很想回應網民，大家不如直接在我的帳號留言，或約我出來傾偈，我都好少穿粉紅色，但有少少透視，我都特登留少少鬚增添男人味。」他表示衣著有太太單文柔幫眼，自己安心很多。

張曦雯透露戲中與譚俊彥、陳展鵬及馬國明有感情線，當中與馬國明首次演情侶，大讚對方最令到有戀愛感覺。譚俊彥透露戲中與胡定欣演夫婦，又與張曦雯有感情瓜葛，但最特別是他與陳展鵬也有錯摸感情戲分，他說：「是拍攝時大家臨時想出來，出來效果都幾好玩。」

（即時娛樂）