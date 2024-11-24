「破地獄=破紀錄」？ 黃子華謝票變道歉 票房佳有望推出加長版 (18:42)

許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康及韋羅莎主演，陳茂賢執導的電影《破•地獄》，截至今天（24日）為止，票房累積逾8800萬，導演今天帶領眾演員到各戲院謝票，黃子華雖然要為舞台劇《香港式離婚》閉關排練，但他亦抽空一天跟團隊謝票，最後出場的他獲場外大批影迷拍掌歡呼。

他們入戲院時感謝觀眾喜愛支持，黃子華公開呼籲：「傳說中，電影有特別加長版，我問過導演是沒有，但是，如果大家肯再入場看多一次，破到紀錄就有機會成事。」陳茂賢隨即答應承諾，現場觀眾即拍手起哄。

黃子華稱今天不是出席謝票而是來道歉，因電影上畫前他好膽怯，擔心觀眾能否承受如此講述人情味和題材沉重的戲，於是在好多訪問中，自己刻意表現亢奮想輕鬆帶過。

他解釋因對電影票房沒信心：「首先，原來觀眾的承受和鑑賞能力，遠遠超越本人想像。其次，更遠遠低估票房成績，我估計的比現時低了一半！這個教訓對我好大，就是不能估計香港電影票房的天花板。」

黃子華認為電影有好成績，是大家努力得來的回報，亦希望每年都有電影能打破紀錄，更上一層樓。記者笑指「破地獄=破紀錄」，黃子華認為這諧音幾好，自爆是他當初一直堅持用這片名，如果電影成績如諧音一樣破到紀錄，就感覺完美。

過去曾經被封「票房毒藥」，又試過自資拍電影蝕到入肉，如今卻成為「票房靈藥」。黃子華重申指電影是一場遊戲或一個計劃，永遠很難預計，他說：「當你以為套片好得又未必得，有時又相反，唯一可以做，就是盡力去做好。好似導演經過49次修改，才變現在版本，中間有好多戲被刪走，否則套戲過長，如果電影破到紀錄，有成績就向老闆提議推出加長版。」

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（即時娛樂）