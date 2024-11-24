903籃球賽｜陳卓賢Stanley獲封「球王」 姜濤未能蟬聯唔失望 (19:47)

姜濤未能蟬聯「球王」美譽，沒有感到失望，因上次得獎也受之有愧，最緊要今年平安，大家沒有受傷。（劉永銳攝）

《903 AllStar 籃球賽》昨晚（23日）於亞博舉行，由隊長張繼聰帶領的「歌星勇士隊」，雖然共集合了59位歌手隊員，包括MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），加上馮允謙 （Jay Fung）、周殷廷 （YT）、張馳豪及ERROR成員郭嘉駿 （193）等，仍不敵有甲一籃球員坐陣，由隊長森美帶領的「九零三人隊」，全場5回合平手下，最終加時5分鐘輸64比66，而Ian及Stanley分別獲得8分，同獲頒歌星隊「球王」美譽。

賽後Ian指每人參與時間不多，大家志在參與，Stanley相當投入，落場時擦傷膝蓋，他自詡是「勤奮王」，他說：「因為好努力搶籃板，見到193成日企喺度唔搶籃板有啲嬲，成日衝過去搶，所以唔小心碌來碌去。」姜濤即時出手「呵番」。

問AK（江𤒹生）是否被對手撞到嘴？他則說：「冇，係自己熱氣，唔好賴落其他人，碰撞一定有，係小事﹑冇問題。」姜濤未能蟬聯「球王」美譽，沒有感到失望，因上次得獎也受之有愧，最緊要今年平安，大家沒有受傷，他亦做了保護措施。問是否因上次受傷有陰影？他直言：「多少都有，所以乖咗好多。」

盧瀚霆（Anson Lo） 只獲安排上場1分19秒，他說：「多謝姜濤畀個波我掂一掂，都係跟教練指示，叫我落場就落場，換人就換人啦，我打排球係比籃球好啲，但唔會時間短而唔過癮，睇已經好過癮，打1分鐘都好過癮。」

（即時娛樂）