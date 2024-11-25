何啟華重演Jason被掌摑經歷 193放棄彈Bass 轉彈結他 (13:18)

Jason問193為何放棄彈Bass，改去彈結他？193說：「我覺得彈Bass好弱，搶唔到個focus。」（ViU提供圖片）

ViuTV全新節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》今晚（25日）起，逢星期一至五晚上10時30分播放。節目講述ERROR的梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki），以「死腳膠」金屬樂隊身分勇闖日本，以最具深度和豐富行程，激發前所未有的音樂靈感！

今晚首集，四兄弟在出發之前，先拜訪樂隊顧問Jason Kui，希望學習如何捕捉稍縱即逝音樂靈感。Dee問Jason如何捉住突然來「敲門」的靈感。Jason隨即從褲管掏出手機並示範：「我會即時用手機錄製語音備忘錄。」此時，Poki提到Jason的歌曲《SPLASH!》，Jason念在大家相識多年，決定分享創作《SPLASH!》背後的真實故事。

Jason說：「有一日喺LA（洛杉磯）同朋友飲酒嗰時，我出咗去街邊接電話，之後畀當地人撩，之後畀人打咗一巴，而我部電話被打飛咗。」Jason停頓一下，繼續說：「我返到酒店好唔開心，一直無法釋懷，之後有靈感到就寫咗《SPLASH!》。」故事一出，眾人驚呼連連，笑聲不斷。

Poki忽發奇想，提議複製Jason經歷，肥仔一聽，立刻向Dee投出意味深長的一瞥。Dee瞬間明白並苦笑說：「肥仔你記住今日呢個眼神，喺個Trip嘅過程裏面，我會畀你食番！」肥仔向其他人解釋：「因為我知道呢個遊戲點玩，如果唔歸邊，蝕底嘅永遠係自己。」最後Dee不負眾望，接下了模仿Jason被掌摑重任。

當肥仔模仿掌摑Jason一幕時，Dee抓準時機，大聲喊出「404！」並即興哼唱一段旋律，意外地讓在場兄弟們驚艷不已，拍手叫好。

Jason接着問193為何放棄彈Bass，改去彈結他？193說：「我覺得彈Bass好弱，搶唔到個focus。」Jason聽完笑出聲，193立刻瞪眼回應：「喂，你呢個笑係咩意思先？尊重一下好喎！」

（即時娛樂）