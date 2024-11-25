中年3｜ 「男大魔王」張與辰「生命鬥士」李金凱直接晉級 (13:33)

《中年好聲音3》昨晚（24日）播出一集，香港賽區、大灣區及新馬區60強選手大混戰，第一回的14位選手中，有2位選手奪5燈直接晉級，分別是5燈張與辰和5燈李金凱，。

張與辰獻唱《Superwoman》時透露，兒時家境窮困，母兼父職獨力照顧4兄弟姊妹，是他心目中的Superwoman：「已經唔再係媽媽保護我，輪到我保護媽媽，希望用音樂成為佢嘅驕傲。」周國豐激讚張與辰為「男大魔王」，搞笑勸喻參賽者：「千祈唔好亂咁PK佢，好危險。」就連首次看張與辰演出的Alan，也取代「長明燈」肥媽成為第一人撳燈。

失去雙臂的「生命鬥士」李金凱，緊接第二位出場，獻唱《給自己的歌》贏盡好評，Alan讚靚聲像太陽般溫暖，伍仲衡亦讚其靚聲「入咪」：「很穿透了我，好厲害！」

其餘選手PK組合如下：尤志豪《初戀》VS莫麗淇《明知故犯》、楊炳德《這麼近（那麼遠）》VS劉洋《偷心》、胡家健《親情》VS嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》VS王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》VS梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》VS陳欣《空白格》，當中莫麗淇、劉洋和王鄭浚仁挑戰成功，安全晉級。

製作組訪問多位參賽者「最想」和「最不想」PK的對手，全部人不約而同表示最想挑戰尤志豪，最不想PK王鄭浚仁和張與辰。講到最激烈，不得不提5燈陳威《普通朋友》接受5燈王鄭浚仁《落葉歸根》對戰，二人表現同樣跌Watt僅得3燈，伍仲衡指陳威假音太假，張佳添則狠批揀錯歌：「好彩死唔去，跌斷腳！唔係淨係用喉嚨唱，假音唔夠輕、唔夠飄。」

布志綸點評王鄭浚仁欠缺感情：「情感好緊要，齋聽歌唱技巧好機械。」3燈對3燈，最終由評審投票選出王鄭浚仁勝出，挑機成功！此外，5燈「譚詠麟2.0」楊炳德今次表現亦略為失準獲4燈，為展紳士風度兼挑戰自己，揀了5燈唱將劉洋「自殺式PK」，最終劉洋以5燈姿態挑戰成功。

至於報稱為演員的尤志豪，繼上回跳唱《狂野之城》獲5燈好成績，今次獻唱《初戀》繼續落力歌舞演出，噴彩紙之餘又向肥媽派心，可惜過分專注做戲，忽略唱功，搞到走音兼甩Beat，肥媽狠批：「走音、甩拍子，你太投入做戲，唔記得咗係嚟唱歌。」最終由同樣2燈的莫麗淇勝出。

（即時娛樂）