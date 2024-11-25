汪明荃個唱｜阿姐偕千嬅相隔20年再合唱《少女的祈禱》 祖兒成就解鎖感驕傲 (13:52)

入行57年﹑現年77歲的汪明荃（阿姐），一連兩晚在紅館舉行的《阿姐•汪明荃演唱會2024》，昨晚（24日）舉行尾場，謝安琪﹑張繼聰﹑胡楓﹑狄波拉和陳淑芬等捧場。

阿姐相隔7年再踏紅館開騷，首場邀得陳慧琳和林家謙擔任嘉賓；昨晚尾場則有楊千嬅、容祖兒、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）擔任嘉賓，他們各自與阿姐合唱經典金曲。不少「神徒（粉絲暱稱）」專誠捧場，欣賞偶像與阿姐合作跳唱《迷人Pink Lady》，兩人表現惹歌迷尖叫。

自2022年7月MIRROR紅館演唱會發生意外事故後，Anson Lo相隔2年多重踏紅館舞台，並說：「多謝阿姐讓我重新再踏上這個舞台一齊表演，獲得珍貴回憶。表演永遠是我最喜歡的，所以不會放棄，要用100%努力來回饋大家。」

楊千嬅在台上分享與阿姐結緣故事，說起2人緣分始於20年前，阿姐獲邀為千嬅演唱會擔任表演嘉賓，她說：「開騷期間，我身體不適失聲，阿姐就叫我坐埋一邊由她去唱。原來她瞞著我事前跟樂手在家秘密練唱2星期，還專登找造型師造歌衫。我好感動，阿姐真是好有義氣又大愛，給我演唱會好多支持。這個記憶在20年後，終於可以帶回這個舞台上，與阿姐再一次表演，多謝你在我的人生演藝成長路，給予很多鼓勵支持。」接着2人一齊合唱《少女的祈禱》。

接着輪到身穿火紅長裙的容祖兒出場，阿姐透露2人都是找同一位髮型師，想起20多年前祖兒初入行時，2人有次在髮廊相遇，祖兒主動向阿姐打招呼而認識。阿姐說：「她走過來介紹自己，說是羅文學生。我覺得她好有禮貌，當年仍很年輕，如今已是天后級，她的努力大家都看到。」

祖兒自爆曾下廚給阿姐品嘗，雖然被踢爆花足1日去準備，不過開心廚藝獲讚，她又謂2人平時見面不多，但間中通電話和約食飯。祖兒表示稱能做阿姐演唱會嘉賓，又跟阿姐合唱《我的驕傲》，是人生之中2項成就解鎖，她之後再獨唱《用愛將心偷》，唱腔與阿姐有幾分相似。

（即時娛樂）