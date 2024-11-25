陳可辛獲頒「傑出電影成就獎」 感謝亡父栽培 《甜蜜蜜》面世28年掀回憶殺 (15:43)

導演陳可辛（Peter）日前（21日）出席於美國洛杉磯舉行的亞洲國際電影節（Asian World Film Festival），他獲頒「2024年雪豹傑出電影成就獎」（Snow Leopard Outstanding Cinematic Achievement Award），以表揚他多年的影壇傑出成就，奧斯卡得主趙婷及韓國名導朴贊郁，均為過去得獎者，足見獎項份量十足。

Peter領獎前，大會播放一段6分鐘片段，回顧導演過去30年影壇重要時刻，全場觀眾熱烈拍掌，台上頒獎嘉賓Andrew Morgan和大會司儀也眼濕濕，接過獎座時Peter感觸良多，他以英語發表致謝：「在剛播放的6分鐘短片裏，我看到自己過去30年一晃而過，我想感謝『電影』帶給我的一切，很榮幸影展頒這個獎給我；如果沒有大銀幕，我們就無法在大銀幕上，講述那些非常個人的故事，並與觀眾交流。是的，我一生人都一直從不同類型跳到另一類型，但在每部作品的核心，都必定是非常個人的。我想把這個獎項獻給去年去世的父親，他是我愛上電影的理由。」Peter致詞時感動得眼泛淚光，感謝同是電影人的父親陳銅民栽培。

影展期間，電影節舉行《甜蜜蜜》放映，活動反應熱烈，成為矚目焦點，映後答問會由Peter母校洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）教授白睿文主持，Peter在現場分享道，當年他在UCLA讀書中途決定輟學拍片，才誕生這部受廣泛喜愛的作品：「如果我完成學位讀完書畢業，咁無可能會有《甜蜜蜜》出現，人生計劃永遠趕不上變化，所以都多得自己無讀到書，而拍咗呢套戲出嚟。」

自從2013年與父親於威尼斯影展，一同觀看《甜蜜蜜》經典復修首映後，這是他相隔11年再度重溫此片，Peter感慨：「我細個印象嘅尖沙咀，都係因為放學成日周街玩，啲橫街窄巷，麼地道賣瓷器，棉登徑有家具店『Opportunity Furniture Store』，𠵱家都已經消失一乾二淨，有好多建築物都拆咗。其實都幾慨嘆，睇睇下諗到，發現電影真係好重要，係一種記錄嚟，都好開心今次有重睇自己舊作，好多回憶湧出嚟。」今次重映Peter除了與影迷互動之外，亦可重溫自己成長歷程。

Peter笑言現場觀眾大多是Gen Z，不少人是首次觀賞這部28年前的作品，令他倍感欣慰：「好開心見到佢哋睇完部戲咁大反應，仲捉住我輪流逐個傾偈，本身半粒鐘嘅活動結果變成3粒鐘，有得同Gen Z傾到佢哋𠵱家對電影嘅睇法，我覺得好多咗了解同埋好滿足，不過平時我個女都同我分享好多。」

（即時娛樂）